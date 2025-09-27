Penktadienį draudžiamose vietose fiksuoti trys dronai, sutrikdyti septynių lėktuvų skrydžiai

Už neatsakingą bepiločių leidimą gresia ir administracinė, ir baudžiamoji atsakomybė, įspėjo „Oro navigacija“.
Viešojo saugumo tarnyba penktadienį Vilniuje fiksavo tris draudžiamus dronų skrydžius oro uosto apylinkėse.
Dėl šios neteisėtos veiklos buvo paveikti septyni skrydžiai: keturi orlaiviai vėlavo išvykti, trys vėlavo atvykti.
„Tai ne pirmas kartas, kuomet dėl civilinių bepiločių orlaivių sutrikdomas oro uosto darbas. Ankstesniais atvejais du orlaiviai leidosi alternatyviuose oro uostuose“, – pažymi „Oro navigacija“, jos komentarą perdavė Nacionalinis krizių valdymo centras.
Anot „Oro navigacijos“, už bendrus bepiločių naudojimo taisyklių pažeidimus numatytos baudos siekia nuo 500 iki 1000 eurų, prasižengus pirmąjį kartą, ir nuo 1000 iki 1500 eurų su drono konfiskavimu – už pakartotinį pažeidimą.
Už skraidymą draudžiamose zonose gresia bauda nuo 400 iki 800 eurų su įrangos konfiskavimu. Pakartotinai prasižengus – nuo 800 iki 1200 eurų ir drono konfiskavimas.
„Tokiais atvejais, kokie fiksuoti penktadienį, gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė dėl saugos ir saugumo pažeidimų bei aviakompanijų ieškiniai dėl sutrikdytų skrydžių“, – pabrėžė „Oro navigacija“.
