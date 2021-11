P. Gražulis apie „Judex“: labai norėčiau, kad būtų mano, bet ne mano

„Labai norėčiau, kad būtų mano, bet ne mano“, – žurnalistams po teismo posėdžio ketvirtadienį sakė Seimo narys. Jis teigė, jog jeigu kada ir pasakęs, kad ši įmonė jam priklauso, tai tebuvę juokai.

Buvusi politiko gyvenimo draugė Patricija Pachomovaitė kaip liudytoja buvo apklausta politiko baudžiamojoje byloje dėl piktnaudžiavimo.

Liudytoja per teismo posėdį pasakojo, kad jai buvo susidaręs įspūdis, kad gyvenimo draugas yra „Judex“ faktinis vadovas. Be to, buvo paskelbti anksčiau per ikiteisminį tyrimą užfiksuoti moters parodymai, kad P. Gražulis su įmonės vadovu spręsdavo svarbius klausimus, o pats politikas vaikščiojo po įmonės cechus.

„Po daugelio įmonių cechus vaikščiojau, po baldų, langų gamybos, peliukus augina Klaipėdos rajono įmonė, kodėl nevaikščioti – įdomu pasižiūrėti“, – žurnalistams sakė Seimo narys.

Teismas nagrinėja įvykius, susijusius su 2015-2016 metais.

Bylos duomenimis, parlamentaras iš privačios bendrovės „Judex“ galbūt siekė gauti ir gaudavo turtinę naudą veikdamas šios bendrovės interesais bei neleistinai kišdamasis į kitų valstybės tarnautojų Lietuvoje ir Rusijoje veiklą. Taip pat jis, anot kaltintojų, siūlė Rusijos pareigūnams duoti pinigų, prašydamas neteisėtai veikti nurodytos bendrovės interesais.

Į Rusiją eksportuojamoje „Judex“ šaldyto maisto produkcijoje Rusijos pareigūnai 2015 metais aptiko listerijos bakterijų.

Kaltinamajame akte rašoma, kad Seimo narys P. Gražulis padėjo tvarkyti bendrovei „Judex“ su tuo susijusias problemas: ne kartą skambino Lietuvos ir Rusijos pareigūnams, ragino duoti kyšius, prašė pažeisti galiojančias tvarkas.

Buvusi Seimo nario padėjėja P. Pachomovaitė teismui teigė, kad tuo pat metu dirbo ir parlamentaro padėjėja, ir bendrovės „Judex“ komercijos direktore.

Ji pasakojo, kad yra vykusi į Karaliaučių įmonės reikalais, tam jai visada buvo duodama pinigų. Per ikiteisminį tyrimą P. Pachomovaitė sakė, kad P. Gražuliui yra sakiusi, jog po susitikimo su Karaliaučiaus veterinarijos tarnybos vadovu šiam paliko 500 eurų kyšį. Tačiau per apklausą teisme ketvirtadienį moteris pripažino P. Gražulį apgavusi ir pasilikusi tuos pinigus sau.

„Ji buvo labai išlaidi, visada jai trūkdavo pinigų, gauna atlyginimą, už poros dienų nėra“, – sakė P. Gražulis.

Anksčiau teisme taip pat paskelbta, kad „Judex“ ne kartą mokėjo už Seimo nario ir jo palydovų bilietus į Londoną, Kijevą, Stokholmą 2015–2016 metais.

Buvo bendrovės generalinis direktorius Rimantas Kičas taip pat yra sakęs, kad „Judex“ įsigytu automobiliu „Lexus“ realiai naudojosi P. Gražulis.

Buvusi Seimo nario padėjėja P. Pachomovaitė taip pat sako, kad parlamentaras beveik metus laiko naudojosi jos banko kortele ir pasiimdavo jai Seimo kanceliarijos mokamą atlyginimą.

2015 metais P. Gražuliui paprašius perduoti kortelę, kuria buvo galima išgryninti padėjėjos darbo užmokestį, ji kortelę politikui perdavė, manydama, kad taip bus laikinai.

Tačiau politikas jos negrąžino ir pinigus iš sąskaitos nuimdavo.

P. Pachomovaitė teigė, kad po to pradėjo pati stengtis kuo greičiau išsigryninti gautus pinigus, nes turėjo ir kitą su ta pačia banko sąskaita susietą kortelę. Jos teigimu, P. Gražulis dėl to nepriekaištaudavo.

„Užpildavo kuro Petras,man visada kuro užpildavo, buvo džentelmenas“, – teismui teigė P. Pachomovaitė.

„Aš iš jo paimdavau daugiau“, – apie pinigų dalijimąsi gyvenant poroje pripažino buvusi P. Gražulio padėjėja.