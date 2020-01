Nufilmavo chuliganiškai vairuojantį „kelių erelį“ su BMW, bet įspėjamas ne tik jis

Socialinio tinko „Facebook“ grupėje „Medis už vairo“ įkeltas vaizdo įrašas iš sostinės gatvių. Prieš kelias dienas užfiksuotame įraše matyti, kai vairuotoją iš dešinės pusės aplenkia BMW automobilis. „Kelių ereliu“ pramintas vairuotojas staigiai užkerta kelią kitiems eismo dalyviams ir paspaudžia stabdžius. Matyti, kad vaizdo registratoriaus turėtojui teko staigiai stabdyti.

Tačiau viskas šiuo pavojingu manevru nesibaigia. Vaizdo įraše matyti, kaip prieš BMW, kuris ką tik užlindo ir staigiai stabdė ir sukėlė pavojų kitiems eismo dalyviams, užlindo „Honda“. Šis automobilis bent jau parodė posūkio signalą, tačiau pakartojo chuliganišką elgesį ir staigiai spaudė stabdžius prieš BMW automobilį.

Kelių policija aiškina, kad BMW vairuotojas gali būti baudžiamas pagal du Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus. Pirmiausia vairuotojas turi įspėti kitus, kad ruošiasi atlikti posūkio manevrą. Be to, vairuotojui draudžiama staigiai stabdyti, jei nėra būtinybės to daryti dėl eismo saugumo. Už tokius nusižengimus BMW vairuotojui gali būti skirta 170-230 eurų bauda už pirmąjį nusižengimą ir iki 550 eurų – už antrąjį. Jei BMW vairuotojo veiksmai būtų pripažinti, kaip pavojingas vairavimas, gali tekti net keliems metams atsisveikinti su teise vairuoti automobilį.

Tačiau pareigūnai atkreipė dėmesį, jog ir įvykį filmavęs vairuotojas važiavo ne visai pagal KET. Mat jose numatyta, kad reikia važiuoti kuo arčiau dešiniojo krašto. Įraše matyti, kad pirmosios eismo juostos buvo laisvos, o filmuotojas važiavo trečioje.