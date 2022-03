Moksleivius šiurpinęs motociklininkas įkliuvo Šalčininkų policijai

Pernai vasarą Šalčininkų rajono policijos pareigūnai yra sulaukę vienos Šalčininkų gimnazijos moksleivių tėvų pranešimų, kad dienos metu dideliu greičiu atvažiuojantis sportinis krosinis motociklas „Honda“ kelia pavojų ne tik gimnazijos moksleiviams, bet ir visiems eismo dalyviams – važiuoja šaligatviais, šalikelėmis šalia gimnazijos. Kiekvienąkart pareigūnai tikrindavo gautą informaciją, bet sulaikyti motociklininko nepavykdavo.

Kovo 1-ąją, apie 15.30 val. policijos pareigūnai pastebėjo dideliu greičiu pėsčiųjų taku, šalčininkiečių vadinamu „Sveikatos taku“, atvažiuojantį sportinį motociklą. Tuo metu pėsčiųjų taku vaikščiojo keletas garbingo amžiaus gyventojų, todėl dideliu greičiu važiuojantis krosinis motociklas kėlė realų pavojų.

Motociklininkas, chuliganiškai manevruodamas, nerodė posūkio signalo, vairuodamas transporto priemonę be valstybinio numerio ženklų, dideliu greičiu išvažiavo į Jono Pauliaus g. ir, didindamas variklio apsukas bei skleisdamas didžiulį garsą, nuskriejo gimnazijos link. Tuo metu šaligatviais ėjo pėstieji su vaikais, o priekyje matėsi pėsčiųjų perėja.

Policijos pareigūnams įjungus specialius garso signalus ir pradėjus persekioti motociklininką, šis bandė bėgti, kūrė avarines situacijas ir netgi paspruko, tačiau pareigūnai pričiupo jį prie namų.

Paaiškėjo, kad motociklą chuliganiškai vairavo ir ilgą laiką viešąją rimtį trikdė 17-metis, vairuotojo teisių neturintis gimnazijos moksleivis. Pareigūnams jis aiškino, neva tiesiog sportuoja miške, motociklo neturi, o namų valdoje esantys pėdsakai yra jo draugo, kurio jis nepažįsta. Tiesa išaiškėjo grįžus tėvams – atidarius garažą, rastas motociklas, rūbai ir batai.

Jaunuoliui gresia atsakomybė dėl chuliganiško vairavimo ir policijos reikalavimų nepaisymų. Bauda gali siekti nuo 1150 iki 1450 eurų, taip pat teisės vairuoti atėmimą (neturinčiam teisės pretenduoti į tai nuo 3 iki 5 metų) su galimybe konfiskuoti motociklą. Be to, tėvams gali tekti atsakyti už tai, kad transporto priemonė buvo perduota vairuoti neturinčiam teisės to daryti.

Nustačius pažeidėją, pastarajam gali tekti atlyginti žalą dėl pasėlių savininkams padarytos žalos, kurią padarė sprukdamas nuo policijos pareigūnų.