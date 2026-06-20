 Lentvaryje atvira liepsna dega medinis namas

Lentvaryje atvira liepsna dega medinis namas

2026-06-20 12:30
ELTOS inf.

Šeštadienį Lentvaryje, Geležinkelio gatvėje, atvira liepsna dega medinis namas, praneša Bendrasis pagalbos centras (BPC). 

Gaisras
Gaisras / Asociatyvi freepik.com, D. Labučio/ ELTOS nuotr.

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Skelbiama, jog pranešimas apie incidentą gautas 11.49 val. BPC duomenimis, į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.

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gaisras
gaisras Lentvaryje

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