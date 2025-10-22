Kriminalistų smūgis sukčiams: irštvose – 75 tūkst. SIM kortelių ir įranga nusikaltimams internete

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, šių metų liepos mėnesio pabaigoje gavus Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pranešimą, kuriame buvo pateikta informacija dėl Vilniaus mieste galbūt veikiančių SIM „spiečių“. SIM „spiečius“ arba angl. „SIM Box“ – tai įrenginys, kuris naudoja didelį kiekį SIM kortelių – dažniausiai mobiliųjų operatorių, tam, kad galėtų nukreipti ar priimti telefono skambučius bei tekstinius pranešimus, veikia prijungtas prie kompiuterinės įrangos, gali būti naudojamas nusikalstamoms veikoms vykdyti.
Vilniaus kriminalistai nustatė, kad tam tikrose mobiliųjų operatorių bokštų celėse buvo užfiksuotas labai didelis išankstinio mokėjimo paslaugų SIM kortelių aktyvumas. Tyrimo metu, atlikus slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus, Vilniaus mieste buvo nustatytos trys pagrindinės vietos, kuriose yra galimai SIM spiečių lokalizacija, tačiau tikslią identifikaciją apsunkino tai, kad SIM spiečiai veikė dideliuose administraciniuose pastatuose.
Toliau atliekant slaptus tyrimo veiksmus, buvo identifikuoti asmenys, kurie galimai organizuoja nusikalstamą veiką bei techniškai aprūpina SIM spiečius, vykdami į įvairias Europos šalis bei įsigydami didelius kiekius įvairių operatorių SIM kortelių. Minėtos SIM kortelės galėjo būti naudojamos grupės asmenų sukčiavimams elektroninėje erdvėje vykdyti, naudojant VoIP (ang. Voice over IP), taip pat sukuriant netikras paskyras socialiniuose tinkluose ir mokėjimų sistemose „PayPal“, „Facebook“, „Google“, „Telegram“, „WhatsApp“.
Šių metų spalio pradžioje buvo organizuota sulaikymo operacija, kurios metu įvairiose Vilniaus apskrities vietose buvo atliktos kratos, bei sulaikyti du asmenys, galimai prisidėję prie šios nusikalstamos veikos vykdymo. Kratų metų buvo rasta beveik 200 „SIM Box“, apie 100 kompiuterių, kuriais buvo vykdoma nusikalstama veika, bei apie 75 tūkst. įvairių šalių operatorių SIM kortelių.
Įtariama, kad kratų metu rasti „SIM Box“ ir SIM kortelės buvo naudojamos sukčiavimams ir kitoms nusikalstamoms veikoms vykdyti ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir užsienio šalyse. Sulaikytiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai tęsia tyrimą siekiant nustatyti visus prie šios nusikalstamos veikos prisidėjusius asmenis.
