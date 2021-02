Anglijos ir Lietuvos universitetų studentai kaltinami kvaišalų platinimu Kauno klubuose

Iškalbingos uodegos

Kaip jau rašyta, abu jie įkliuvo dar prieš pirmąjį karantiną – pernai kovo pradžioje. Kauno apskrities policija tada pranešė sulaikiusi keturis kvaišalų platinimų Kauno naktiniuose klubuose įtariamus vilniečius.

Per kratas vieno iš jų – jau minėto Lesterio universiteto pirmakursio T.J. išsinuomotame bute Vytauto prospekte bei garaže buvo rasta daugiau kaip 5 kilogramai kvaišalų, kurių dar nespėta paleisti į apyvartą.

Ir tai buvo jau ne pirmas atvejis, kai T.J. buvo siejamas su kvaišalų vartojimu ar platinimu.

2018-ųjų rugpjūtį jis buvo sulaikytas su penkiomis MDMA tabletėmis bei devyniais gramais kanapių, vos atvykęs į skandalingai išgarsėjusį muzikos festivalį „Granatos Live“ Rumšiškėse. Po kelių mėnesių Kaišiadorių teismas už disponavimą kvaišalais jam skyrė 1700 eurų baudą. Tada patikėta, kad visa tai, kas buvo rasta per kratą, T.J. buvo atsivežęs į minėtą festivalį savo reikmėms. Be to, atsižvelgta, kad tai – pirmoji jo akistata su Temide ir teisiamasis savo kaltę pripažino.

Tačiau jau po pusmečio T.J. vėl demaskuotas atsisiuntęs Nyderlandų Karalystės 25 gramus MDMA miltelių, impregnuotos psichotropinės medžiagos LSD ir 9,6 gramo kanapių. Už šią kontrabandą, už kurią, beje, T.J. sumokėjo bitkoinais, kurių suma prilygsta 500 eurų, Vilniaus apygardos teismas tada jį nubaudė jau 7500 eurų bauda.

Vienas suimtas, kitas paleistas už užstatą

Kaip praneša Kauno apygardos prokuratūra, dabar T.J. kaltinamas nuo 2019-ųjų rudens iki 2020-ųjų pavasario kontrabanda iš Nyderlandų atsigabenęs labai didelį kiekį psichotropinių bei narkotinių medžiagų. Taip pat nustatyta, kad pernai sausį viename Vilniaus klube jis įgijo kokaino ir kanapių.

Sulaikymo metu minėtame jo bute pačiame Kauno centre Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai rado ir amfetamino, ir tablečių, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos MDMA (jaunimo tarpe vadinamųjų „ratų“), ir „markučių“, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos LSD. Bendra tokio kiekio kvaišalų vertė juodojoje rinkoje gali siekti apie 60 tūkst. eurų.

Kauno policijos nuotr.

T.J. tada buvo suimtas ir tebėra už grotų iki šiol. Buvo tada suimtas ir jau minėtas Vilniaus universiteto Kauno fakulteto pirmakursis Ž.Č., įtartas padėjęs T.J. platinti kvaišalus. Tačiau po pustrečio mėnesio Kauno apygardos teismas paleido Ž.Č. į laisvę už 5 tūkst. eurų užstatą.

Bylą teismui rengusių teisėsaugininkų duomenimis, Ž.Č. galėjo perparduoti šimtą T.J. jam perduotų kontrabanda iš Nyderlandų atsigabentų narkotinių bei psichotropinių tablečių.

Gresia ilgi metai nelaisvės

T.J., kuriam dar pareikštas kaltinimas fizinio skausmo išsinuomoto buto savininkui sukėlimu, kai šis paprašė jo išsikraustyti ir jiems dėl to susistumdžius, savo kaltę pripažįsta. Ž.Č. su jam pareikštu kaltinimu nesutinka.

Beje, turėjo 2019-ųjų sausį reikalų su Temide dėl neteisėto disponavimo kvaišalais tik tada – savo reikmėms ir Ž.Č. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas, atsižvelgęs į tai, kad iki tol Ž.Č nebuvo teistas, atleido tada jį nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant pagal laidavimą draugei.

22-ejų T.J. ir 21-erių Ž.Č. bylą nagrinės Kauno apygardos teismas. Jeigu jų kaltė bus įrodyta, gresia laisvės atėmimas iki penkiolikos metų.

Kitų dviejų Kaune studijavusių vilniečių, sulaikytų pernai pavasarį kartu su T.J. ir Ž.Č. (vienas jų buvo Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto antrakursis), atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Anot teisėsaugininkų, jiems nepavyko surinkti pakankamai kitų dviejų įtariamųjų kaltę įrodančių duomenų.