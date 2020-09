Būkite budrūs vairuodami: Trakų rajono keliuose gausu laukinių gyvūnų

Trakų rajono kraštovaizdis pasižymi ne tik ežerų ir piliakalnių gausa, bet yra ir pakankamai miškingas su gausia laukinių gyvūnų fauna. Dėl to rajone fiksuojama daug eismo įvykių, kurių metu transporto priemonė susiduria su laukiniais gyvūnais. Per šių metų aštuonis mėnesius Trakų rajono policijos komisariate buvo registruoti net 70 tokie eismo įvykiai. Laimei, išvengta aukų ‒ nė viename iš jų nežuvo žmogus, tačiau to negalima pasakyti apie laukinius gyvūnus.

Rugsėjo 10 d. apie 20.20 val. magistraliniame kelyje A16, netoli Aukštadvario, moters vairuojamas automobilis „Toyota“ kliudė staiga į važiuojamąją dalį išbėgusį briedį, kuris po susidūrimo pabėgo. Vairuotoja nenukentėjo, tačiau apgadintas.

Rugsėjo 11-osios naktį, apie 2.20 val., magistraliniame kelyje A16, šalia Račkūnų miško, vyro vairuojamas automobilis „Nissan“ kliudė staiga į važiuojamąją kelio dalį išbėgusią stirną, kuri po susidūrimo pasišalino į mišką. Žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis.

Rugsėjo 11 d. apie 6.40 val. Trakų policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad kelio Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus, Rūdiškės-Onuškis atkarpoje, po susidūrimo su laukiniu gyvūnu nuo kelio nuvažiavo automobilis „Škoda“. Skubiai į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pamatė neeilinį vaizdą – automobilio priekinėje keleivio sėdynėje negyvą elnią. 64 metų vairuotojas, susiruošęs grybauti, nenukentėjo, stipriai apgadintas automobilis. Gyvūnas po susidūrimo žuvo.

Trakų rajono policijos pareigūnai atkreipia rajono gyventojų ir pravažiuojančių transporto priemonių vairuotojų dėmesį neviršyti nustatyto saugaus greičio, vairuojant būti atidiems, ypatingai miškinguose kelio ruožuose stebėti aplinką, saugantis staiga į kelią išbėgančių laukinių gyvūnų.