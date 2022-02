Žaislų muziejaus patalpoms bus skelbiamas įveiklinimo konkursas

Čia surengta daugiau nei 7 tūkst. edukacijų ir renginių vaikams ir šeimoms, daugybė parodų, ekspozicijų, konferencijų, nemokamų ekskursijų. Praėjus dešimčiai metų, pasibaigus savivaldybei priklausančių patalpų nuomos sutarčiai, ieškoma sprendimų, kad sėkmingas muziejus liktų tose pačiose patalpose.

„Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pasibaigus patalpų nuomos sutartims, privalu skelbti viešą nuomos konkursą. Norėdami, kad lankomas, sėkmingas muziejus tęstų savo prasmingą veiklą „senuosiuose“ namuose ir patalpų nuomos kaina jam žymiai nedidėtų, ieškome sprendimų, kurie leistų muziejaus kūrėjams išlaikyti turimas patalpas Šiltadaržio gatvėje“, – sako Vilniaus savivaldybės Nekilnojamojo turto skyriaus vedėja Vilma Lajauskaitė.

Paskelbus viešąjį konkursą, patalpos atitektų dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą, tad Vilniaus miesto savivaldybės taryba nutarė skelbti įveiklinimo konkursą, kuriame varžytųsi ne kaina, o idėjos.

Pasak V. Lajauskaitės, įveiklinimo konkurse varžytųsi pasiūlytos veiklos idėjos, kurias vertins nepriklausomų ekspertų komisija, be to, tokiems konkursams galima lengvatinė nuomos kaina. Taip pat būtų iškelta papildomų sąlygų dėl socialinės naudos vilniečiams ir miesto svečiams.

Iki šiol muziejus už patalpas senamiestyje mokėjo 0,29 euro už kv. m per mėnesį. Vidutinė nuomos kaina dabar yra 6,78 už kv. m per mėnesį. Pagal šiuo metu galiojančias Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos nustatytas tvarkas lengvatinė nuomos kaina – 3,39 euro už kv. m per mėnesį. Taryba pritarė įveiklinimo konkurso skelbimui nustatant Šiltadaržio g. 2 esančių patalpų nuomos kainą – 0,30 euro už kv. m per mėnesį.

Šiuo metu Vilniuje yra maždaug 20 nuomos sutarčių su kultūros srityje veikiančiais nuomininkais, jau mokančiais lengvatinį nuomos mokestį nuo 0,50 iki 5,5 euro už kv. m per mėnesį (kaina skiriasi, atsižvelgiant į patalpų būklę, lokaciją ir pan.).