VU docentei D. Švambarytei skiriamas garbingas Japonijos apdovanojimas

Japonijos Vyriausybės sprendimu Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto docentei dr. Daliai Švambarytei bus įteiktas „Tekančios saulės ordinas su aukso spinduliais ir rozete“ (angl. The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) už jos nuopelnus skatinant akademinius mainus bei tarpusavio supratimą tarp Japonijos ir Lietuvos.