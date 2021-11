Vilnius – inovatyviausių Europos miestų konkurso finale

Kasmetiniame „European Capital of Innovation“ (iCapital) konkurse Vilnius pateko į finalą, kuriame dėl inovatyviausiojo miesto titulo ir 1 mln. eurų piniginio prizo toliau varžysis su Dortmundu, Dublinu ir Malaga, praneša „Go Vilnius“. Šis konkursas jau rengiamas septintąjį kartą ir yra skirtas apdovanoti miestus, kurie skatina inovacijų plėtrą savo bendruomenėse.

Šiemet konkursui paraiškas teikė net 38 Europos miestai. Rugsėjo pradžioje buvo paskelbti 8 jų, patekę į konkurso pusfinalį – kartu su Vilniumi sąraše atsidūrė Ankara, Briuselis, Dublinas, Dortmundas, Stambulas, Izmiras ir Malaga. Lapkričio 5-ąją išrinkti keturi finalininkai, tarp kurių pateko ir Vilnius. Miestus vertino Europos inovacijų tarybos sudaryta nepriklausomų ekspertų komisija, atkreipdama dėmesio į miestų pastangas plėtoti vietos inovacijų ekosistemas taip, kad jos teiktų didžiausią naudą tiek inovacijų kūrėjams, tiek miestiečių gerovei.

„Džiaugiamės, kad mūsų pastangos yra pastebėtos, kad galime būti pavyzdys ir kitiems Europos miestams. Konkurse vertinta Vilniaus inovacijų ekosistema – visų miestiečių, Vilniuje veikiančių įmonių, organizacijų ir kitų institucijų nuopelnas. Kiekvienas iš mūsų, kuriančių ir tobulinančių Lietuvos sostinę, esame miesto inovatorius – ačiū jums“, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

„Go Vilnius“ nuotr.

Konkurso laimėtojas bus paskelbtas per Europos inovacijų tarybos aukščiausiojo lygio susitikimą, vyksiantį lapkričio 24–25 dienomis. Pirmąją vietą pelnęs miestas gaus ne tik prestižinio pripažinimo, bet ir 1 mln. eurų prizą, o antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojai pelnys 100 tūkst. eurų prizus. Tarp ankstesnių inovatyviausių Europos miestų – Levenas, Nantas, Atėnai, Paryžius, Amsterdamas ir Barselona.

Komisija vertino dar liepos mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės ir „Go Vilnius“ teiktą paraišką, kurioje išsamiai pristatyti 2020 m. vystyti miesto projektai. Tarp sostinės svarbiausių su inovacijomis susijusių veiklų minimi Vilnius miesto skaitmenizacijos politika (Vilnius 2IN), eksperimentinė kibernetinio saugumo iniciatyva „Hack Me if You Can“, moksleivių technologinį raštingumą skatinantis projektas „IT MUST“, „Intelligent Energy Lab“ iniciatyva, „Gedimino legionas“, taip pat kitos inovatyvios pandemijos valdymo, energijos išteklių tausojimo priemonės, su inovacijų ekosistemos vystymu susiję projektai, pažymima „Go Vilnius“ pranešime.