Vilniuje šildymo kompensacijų prašo 60 tūkst. gyventojų, stringa prašymų nagrinėjimas

Savivaldybės atstovė teigia, kad prašymai vertinami rankiniu būdu, todėl procesas užtrunka, tuo metu viceministras sako, jog galbūt reikėtų geriau organizuoti darbą, be to, tikimasi, kad šiemet daugiau procesų bus automatizuota.

Vilniaus miesto savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vadovė Ieva Paberžienė teigia, kad situacija dėl šildymo kompensacijų yra sudėtinga.

„Tenka pripažinti, kad situacija sudėtinga, pagrindinė priežastis, kad šiam šildymo sezonui kompensacijų prašymų gauta rekordiškai daug. Šiai dienai turime gautų prašymų virš 60 tūkst. ir per šį laikotarpį išnagrinėjome apie 31 tūkst. prašymų, dėl to, deja, dalis prašymų dar laukia savo eilės“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė I. Paberžienė.

Pasak jos, prašymo procedūra nėra automatizuota, o prašymui išnagrinėti reikalingas specialisto individualus darbas, dėl to procesas pakankamai ilgas. Be to, pasak jos, neretai gyventojų prašymuose trūksta informacijos.

„Dažnai prašymai nėra geros kokybės, jiems trūksta informacijos, dokumentų, dėl to procesas ilgėja“, – sakė savivaldybės atstovė.

„Šioje vietoje savivaldybė kažkokių iniciatyvų parodyti labai negali, nes tai nacionaliniu mastu reguliuojamas teisės aktas, kitos savivaldybės dirba pagal tą patį teisinį reglamentavimą“, – pridūrė ji.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus teigė, kad kompensacijų skaičius Vilniuje rugsėjį-gruodį, palyginti su tuo pačiu metu 2021-aisiais, yra išaugęs daugiausiai – 2,7 karto. Tuo metu Kaune prašymų daugėjo 2 kartus, Klaipėdoje – 1,8 karto, Šiauliuose – 2,1 karto.

„Atsilikimas Vilniuje, ar daugiau sudėtingesnių individualių atvejų yra, ar galbūt kažkokios pačio proceso, darbo organizavimas, kitos savivaldybės geriau su tuo laikotarpiu susitvarkė, paskirdami gal ir daugiau žmogiškųjų resursų“, – LRT radijui sakė viceministras.

Pasak jo, tikimasi, kad šiemet daugiau procesų bus automatizuota, tačiau klausimą dar bus siekiama spręsti ir su pačia savivaldybe.

„Šiandien bandysime susitikti su Vilniaus miesto savivaldybe ir kartu pasižiūrėti, kur butelio kakleliai atsiranda, kad tie procesai vyktų greičiau ir žmonėms nereikėtų tiek laukti“, – teigė viceministras.

Jis pozityviai vertino tai, kad savivaldybė numatė tvarką, jog tie, kurie negauna kompensacijos, gali susitarti ir atidėti mokėjimus Vilniaus šilumos tinklams (VŠT) neskaičiuojant baudų.

„Tikrai tie žmonės, kurie patiria sunkumų ir neturi galimybės sumokėti pilnai sąskaitos VŠT yra sudėlioję palankų procesą dėl mokėjimo atidėjimo ir sąskaitą galima išdėstyti per kelis mėnesius, atsiskaityti už sąskaitas pagal savo galimybę“, – sakė I. Paberžienė.