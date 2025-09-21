Vilniuje rengiama medžiotojų šventė, vyks koncertai, bus vaišinama žvėriena

Renginio metu vyks edukacinės veiklos apie šalies miškus, laukinę gamtą ir tradicinę medžioklę, taip pat pramogos vaikams ir suaugusiems, gyvos muzikos koncertai bei vaišės, kurių metu bus kepami keli elniai, verdamos žvėrienos sriubos.
Anot organizatorių, medžioklė turi gilias istorines ir simbolines šaknis, tačiau pastaruoju metu tradicijos įgauna naują prasmę.
„Medžiotojų šventė tampa erdve, kurioje šios vertybės pristatomos plačiajai visuomenei, ypač svarbu šį dialogą palaikyti geopolitinių iššūkių akivaizdoje – kai identiteto, kultūros, tradicijų išsaugojimas ir visuomenės vienybė tampa ne tik kultūrinės, bet ir šalies gynybinės stiprybės pagrindu“, – nurodoma kvietime.
Pirmą kartą renginyje kartu dalyvaus visos pagrindinės Lietuvos medžiotojų draugijos ir klubai.
