Vilniuje lankysis fizikos Nobelio premijos laureatas W. D. Phillipsas

Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinio standartų ir technologijų instituto nusipelnęs tyrėjas profesorius W. D. Phillipsas lankysis Vilniaus universitete, kur susitiks su rektoriumi Rimvydu Petrausku, fizikos fakulteto studentais ir mokslininkais.

Nobelio premijos laureatas Vilniuje viešės spalio 2–5 dienomis, o spalio 4 dieną skaitys viešą paskaitą „Laikas, Einšteinas ir šalčiausi dalykai Visatoje“ („Time, Einstein and the Coolest Stuff in the Universe“), pranešė Vilniaus universitetas.

Pasak pranešimo, W. D. Phillipsas tiria atomų sąveikos su šviesa sukeltus reiškinius ir kvantinės informacijos valdymą pavieniais atomų kubitais. Profesorius išplėtojo atomų šaldymo ir kaupimo lazerio spinduliais metodus, sukūrė atomų pagavimo žemose temperatūrose metodą. 1988 metais jis atšaldė atomus iki temperatūros, kuri buvo šešis kartus žemesnė nei anksčiau numatyta teorinė riba.

W. D. Phillipsas yra Jungtinių Amerikos Valstijų fizikas, Nobelio premijos laureatas, Amerikos menų ir mokslų akademijos, Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės mokslų akademijos narys.

W. Phillipsas doktorantūros ir podoktorantūros studijas baigė Masačusetso technologijos institute. 1978 metais jis ėmė dirbti Nacionaliniame standartų ir technologijų institute ir čia atliko apdovanojimus pelniusius tyrimus. W. Phillipsas yra NIST‘o nusipelnęs tyrėjas (angl. NIST Fellow) ir Merilando universiteto išskirtinis profesorius.