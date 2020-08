Vilniuje dėl filmų ir serialų filmavimo rugsėjį bus eismo ribojimų

Vilniaus savivaldybė pranešė, kad rudenį sostinėje tęsis lietuvių kino filmo „Sinefilija“, švedų kriminalinio trilerio „Neprarask budrumo“ (angl. With One Eye Open“) ir norvegų-lietuvių gamybos filmo „Ne juokais” (angl. Nothing to Laugh About) filmavimo darbai.

Šiuo metu mieste filmuojami filmai ir serialai, kurie turėjo būti nufilmuoti dar pavasarį, tačiau tuomet planus sujaukė COVID-19 pandemija ir karantinas.

„Karantinas labai stipriai pakenkė Lietuvos kino industrijai, numatytus filmavimus teko atšaukti ir perplanuoti kelis kartus, todėl dabar atsigaunantys filmavimo darbai vyksta visame mieste. Labai prašome vairuotojus būti atidžius ir dėkojame gyventojams už supratingumą“, – pranešime sakė Vilniaus kino biuro vadovė Jūratė Pazikaitė.

Filmavimai rugsėjo 3-11 dienomis vyks Šv. Kazimiero, K. Sirvydo, Bokšto, Lenkų, Subačiaus gatvėse, prie pastato Savanorių pr. 8, Senajame Ukmergės kelyje bei kitose Vilniaus ir aplinkinėse vietose.

Informacija apie eismo ribojimus filmavimų metu:

rugsėjo 2 d. 9.30–19.30 val. filmavimo metu Šv. Kazimiero gatvės dalyje nuo Subačiaus iki Augustijonų gatvės draudžiamas transporto priemonių eismas (išskyrus gyventojų ir aptarnaujantį transportą), taip pat trumpam (iki 3 min.) kadro metu stabdomi pėstieji minėtoje Šv. Kazimiero gatvės dalyje;

nuo rugsėjo 3 d. 19.30 val. iki rugsėjo 4 d. 4.30 val. Tilto, K. Sirvydo ir Ž. Liauksmino gatvėse draudžiamas transporto priemonių eismas Tilto gatvės dalyje nuo Radvilų iki K. Sirvydo gatvės, K. Sirvydo gatvės dalyje nuo Tilto iki Ž. Liauksmino gatvės ir Ž. Liauksmino gatvės dalyje nuo K. Sirvydo iki Tilto gatves, trumpam (iki 5 min.) kadro metu stabdant pėsčiuosius minėtose gatvėse;

nuo rugsėjo 3 d. 23 val. iki rugsėjo 4 d. 4 val. filmavimai vyks Bokšto g. 23 ir šalia pastato Šv. Dvasios g. 2-4, trumpam (iki 5 min.) stabdant transporto priemonių eismą Subačiaus gatvėje šalia pastato Subačiaus g. 11;

rugsėjo 5 d. 2–3 val. filmavimas vyks priešais pastatą Savanorių pr. 8 užtveriant pirmą eismo juostą joje pastatant vaidybinį automobilį, aptvertoje zonoje įrengiant laikiną filmavimui skirtą šviesoforą;

rugsėjo 5 d. 8-19 val. filmuojant Senajame Ukmergės kelyje galimi Vilniaus miesto viešojo transporto autobuso, maršruto Nr.87 Ateities g.–Molėtų pl.–Riešė–Bendorėliai–Šeškinė) nežymūs nukrypimai nuo tvarkaraščio.

rugsėjo 6 d. 8–19 val. Daugėliškio gatvės dalyje nuo Kintų iki Kalvarijų gatvės trumpam (iki 5 min.) ribojamas transporto priemonių eismas Daugėliškio gatvėje ir Giedraičių, Saracėnų, Šilutės, Ratnyčios ir Kintų gatvių sankryžose su Daugėliškio gatve, taip pat draudžiama transporto priemonėms įvažiuoti (išskyrus aptarnaujantį ir gyventojų transportą) į Giedraičių gatvę nuo Žalgirio gatvės ir į Daugėliškio gatvę iš Kalvarijų gatvės;

rugsėjo 6 d. 14–19 val. Lenkų gatvėje trumpam (iki 3 min.) ribojamas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas Lenkų gatvės dalyje nuo 12 iki 24 pastato ir Zanavykų gatvės dalyje nuo 15 iki 22 pastato;

rugsėjo 7 d. 10.00–11.30 val. filmavimo metu draudžiamas transporto priemonių eismas (išskyrus viešąjį ir specialų transportą) M. Daukšos gatvės dalyje nuo K. Vanagėlio gatvės iki Bazilijonų ir Aušros Vartų gatvių sankryžos, trumpam (iki 3 min.) kadro metu bus stabdomi pėstieji M. Daukšos gatve šalia pastato M. Daukšos g. 2;

rugsėjo 11 d. 12–23 val. filmuojant šalia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pastato ir automobilių stovėjimo aikštelėje (J. Lelevelio g. 6) draudžiamas transporto priemonių eismas (išskyrus aptarnaujantį ir ministerijos) J. Lelevelio gatvėje nuo A. Vienuolio iki Vilniaus gatvės, laikinai (iki 3 min.) stabdomas pėsčiųjų eismas.