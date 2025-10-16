Vilniuje dalyje sankryžų neveikia šviesoforai, sutriko eismas

Kaip feisbuke pranešė savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ („Judu“), dėl gedimo keliose Vilniaus sankryžose dingo elektra ir jose esantys šviesoforai neveikia.
Šviesoforai neveikia Pamėnkalnio–J. Stulginskio g., Pylimo–Klaipėdos g., Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g., A. Goštauto–J. Tumo–Vaižganto gatvėse.
Pasak „Judu“, taip pat dėl kontaktinio tinklo gedimo Antakalnio gatvėje sutriko eismas, šioje gatvėje į abi puses nevažiuoja kelių maršrutų troleibusai.
Antakalnio gatvėje į abi puses nevažiuoja 2, 4, 10, 19 ir 21 maršruto troleibusai.
Taip pat dėl eismo įvykio Švitrigailos gatvėje link Naujininkų žiedo nevažiuoja 10 ir 17 maršruto troleibusai.
Autonominių troleibusų ir autobusų eismas šioje atkarpoje apsunkintas – transportas važiuoja iki Gerosios vilties žiedo.
