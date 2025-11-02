Vilniuje atsisveikinama su kino ir teatro aktoriumi Smoriginu

Atsisveikinti su aktoriumi šią dieną dar bus galima Jaunimo teatre, kurį su K. Smoriginu siejo ilgamečiai kūrybiniai ryšiai.
Iš čia aktorius bus išlydėtas į paskutiniąją kelionę, o amžinojo atilsio atguls Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje, kur palaidoti ir kiti Lietuvos kultūros šviesuoliai.
Garsus aktorius mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.
1995–1998 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.
Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.
K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
