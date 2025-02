Vilniuje – akcija „PUTinJail“: Vakarai nenori matyti tiesos

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinis direktorius Arūnas Bubnys sako, kad būtent taip turėtų atrodyti Rusijos vadovo ateitis.

„V. Putino vieta manau yra ne prie derybų stalo, kaip dabar norima padaryti, o būtent su šitais kalinio drabužiais patekti į Hagos tribunolo teismo suolą“, – sekmadienį žurnalistams sakė A. Bubnys.

JAV ir Rusija šią savaitę oficialiai pradėjo derybas dėl taikos Ukrainoje. Vis dėlto dalis politikos analitikų sako, kad Vašingtonas kelia daugiau sąlygų Kyjivui nei agresiją pradėjusiai Maskvai.

A, Bubnio teigimu, Lietuva iš savo istorijos puikiai žino kas yra genocidas ir masinis teroras, Rusija turėtų atlyginti už patirtus žiaurumus ir prarastas gyvybes.

„Iš Lietuvos į Sibirą ir kitas atšiaurias Sovietų Sąjungos sritis buvo ištremta apie 130 tūkst. Lietuvos žmonių. Apie 150 tūkst. buvo įkalinta Gulage ir buvo nužudyta apie 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų“, – sakė A. Bubnys.

„Kadangi Rusija oficialiai yra perėmusi Sovietų Sąjungos teises ir pareigas, aš manau, kad mes turime teisę reikalauti, kad Rusija kompensuotų, atlygintų visą tą padarytą Lietuvai ir kitoms okupuotoms valstybėms žalą. Ir už demografinius gyventojų nuostolius, ir kultūrinius, ir materialinius, ir ekologinius, ir kitus nuostolius“, – kalbėjo LGGRTC direktorius.

Esam sukrėsti tokio Amerikos požiūrio.

Nuo sovietų žiaurumų nukentėjęs Stanislovas Ulinskas, kurio tėvai 1941-aisiais buvo ištrempti į Sibirą, teigia negalintis suvokti dabartinės JAV valdžios pozicijos Ukrainos atžvilgiu.

„Savo kailiu žinom, kas yra kas, ir labai esam sukrėsti tokio Amerikos požiūrio, kai tyčiojosi iš Ukrainos ir ten galima skaityti jau visai smegenų susirgimas. (Volodymyrą – BNS) Zelenskį pavadino karo iniciatoriumi. Nežinau, kaip čia klostytis, bet mums reikia vis tiek laikytis. Turim, ką turim, ir turim gyventi su tokiais veikėjais“, – kalbėjo S. Ulinskas.

„Aš tik tikiuosi tiek, kad Amerikos piliečiai dar kažką tai sugebės prieš šitą gaują trumpistų pasipriešinti“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, per kelias dienas po to, kai Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis atmetė susitarimą dėl naudingųjų iškasenų, D. Trumpas išvadino jį „diktatoriumi be rinkimų“, o Ukrainos vadovas perspėjo, kad JAV prezidentas gyvena Rusijos dezinformacijos burbule.

Anot renginyje dalyvavusio saugumo eksperto Aurimo Navio, didžiausia bėda – tai, jog „Vakarai nenori matyti tiesos“.

„Reikėtų tikrai galvoti, kaip mums visiems Europoje susivienyti prieš tą blogį, kuris jau vėl yra arti mūsų“, – teigė A. Navys.

Pasaulinė akcija „PUTinJail“ („Putiną – į kalėjimą“) vyksta nuo 2023 metų.

Demonstruojant dirbtinio intelekto sukurtą realaus V. Putino ūgio figūrą, vilkinčia nusikaltėlio uniforma ir seginčia antrankius, siekiama sprendimų priėmėjams ir visuomenei brėžti kryptį, kokio sprendimo ir darbų istorinis teisingumas iš jų reikalauja, teigiama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pranešime.

Akcija „PUTinJail“ jau vyko Švedijoje, Japonijoje, Belgijoje, Ispanijoje, JAV, Australijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kitose Vakarų valstybėse.