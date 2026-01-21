„Vilniaus vystymo kompanijos“ valdybai vadovaus Kuncaitis

Naujas valdybos pirmininkas buvo išrinktas po to, kai iš šių pareigų bei valdybos praėjusių metų gruodį atsistatydino Robertas Vyšniauskas, pranešė savivaldybės įmonė.
„Naujojo valdybos pirmininko Manto Kuncaičio patirtis privataus sektoriaus NT vystyme, darbas įmonės valdyboje ir strateginis mąstymas padės įmonei augti ir stiprėti. Tai svarbu užtikrinant, kad miestui reikšmingi projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir laikantis terminų“, – pranešime cituojamas Vilniaus administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
M. Kuncaitis šiuo metu vadovauja nekilnojamo turto vystymo bendrovei „SBA Urban“.
Be M. Kuncaičio, nepriklausomos valdybos narės pareigas eina Jurgita Petrauskienė. Valdyboje taip pat dirba du miesto savivaldybės atstovai – Lina Koriznienė ir Edvardas Varoneckas.
Bendrovės valdybą ketverių metų kadencijai renka Vilniaus miesto savivaldybė. Artimiausiu metu bus paskelbta atranka į laisvą nepriklausomo nario poziciją.
Šios valdybos kadencija baigsis 2027 metų pabaigoje.
