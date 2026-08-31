Vilniaus miesto savivaldybė pristatys planus naujiems mokslo metams

Pristatymo „Kas Vilniaus laukia rugsėjį?“ dalyviai taip pat apžvelgs naujausias mokytojų trūkumo, pritraukimo bei priėmimo į mokyklas tendencijas, pristatys, kokie pokyčiai šį rudenį yra numatyti švietimo administravimo srityje, skelbia Vilniaus miesto savivaldybė.
ELTA primena, kad birželį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pristatė ministerijos parengtą 2026–2028 m. priemonių planą, skirtą pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietose. Ministerijos planuose – lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, psichologinės ir teisinės pagalbos linijos įsteigimas.
Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybė kartu su „EDU Vilnius“ birželio viduryje pristatė naujai sukurtą, nemokamą darbo skelbimų sistemą „Mokau Vilniuje“, skirtą ir sostinės mokytojams, ir jų ieškančioms švietimo įstaigoms.
Kaip skelbta, nuo praėjusio pavasario sostinėje taip pat veikia atnaujinta programos „Pradedu mokyti Vilniuje“ versija. Ji skirta visiems norintiems tapti mokytojais – ir jau dirbusiems anksčiau, ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems žmonėms.
Prisijungusiems prie šios programos ir norintiems tapti mokytojais vietoje standartinių vienerių metų studijų, siūlomų kitur, dalis studijų kreditų surenkami per pirmuosius metus „Pradedu mokyti Vilniuje“ programoje. Kita dalis – universitete per antruosius metus. Tokiu būdu programoje dalyvaujantys asmenys gali pradėti dirbti mokykloje ir sėkmingai įgyti pedagogikos išsilavinimą tuo pačiu metu.
Naujausi komentarai