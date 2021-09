Vilniaus metų mokytoja savo mokinius įkvėpė verslui

Vilniaus Sietuvos progimnazija šiandien gali jau turi keturiolikmetį verslininką, Mokesčių inspekcijoje įregistravusį individualios veiklos verslo pažymą.

Verslo S. Bagočienės mokinys ėmėsi, kai, pasibaigus mokslo metams, jaunąsias bendroves teko uždaryti, nes tokios įmonės gali veikti 9 mėnesius, o moksleiviai turėjo užsakymų vasarai, kuriuos reikėjo atlikti. Gavęs tėvų sutikimą ir padedamas mokytojos progimnazistas Jonas jau kaip vadovas su keliais bendramoksliais tęsia veiklą pagal individualios veiklos verslo pažymą – gamina ir prekiauja suvenyrais, edukacinėmis priemonėmis mokyklai, atnaujintais smulkiais daiktais iš medžio ir kitų medžiagų.

Pasak mokytojos, buvo įkurtos dvi įmonės, kurios nuo planuoto antrinio daiktų panaudojimo perėjo prie suvenyrų iš medžio, faneros, veltinio, organinio stiklo ir kitų medžiagų gamybos.

Per kelis mėnesius išmoko to, ko niekada nebuvo darę, patys dalijosi atsakomybėmis, vertino rizikas ir mokėsi kartu priimti sprendimus.

„Moksleiviai mokėsi verslumo subtilybių: kūrė savo elektroninę parduotuvę, prekių aprašymus, ieškojo klientų, su jais bendravo asmeniškai ir per socialinius tinklus, išrašė sąskaitas, siuntė prekes. Per kelis mėnesius išmoko to, ko niekada nebuvo darę, patys dalijosi atsakomybėmis, vertino rizikas ir mokėsi kartu priimti sprendimus“, – pasakojo moksleivius gyvenimui, o ne standartų atitikimui ruošianti Vilniaus metų mokytoja.

S. Bagočienė įsitikinusi, kad ugdymas turėtų būti lankstus ir prisitaikyti prie kiekvieno moksleivio įgūdžių, gabumų bei interesų. Negalima apsiriboti vien klasės suolu ir dirbama kaip anksčiau. Ugdymą reikia integruoti ir pamokas sieti vieną su kita, kad vaikai matytų temų tęstinumą, sąsajas su kitomis temomis. Į mokymosi procesą turėtų būti įtraukiamos kompleksinės užduotys, kurios padėtų mokiniams atskleisti savo nuomonę, įsitraukti į diskusiją, užduoti klausimus.

„Turėtume pereiti prie ugdymo, kai siekiama suteikti žinių, kurios grindžiamos gyvenimo džiaugsmo patyrimu mokantis. Vaikai turėtų gebėti mokytis ir mąstyti savarankiškai, suprasti kitą ir žmonių skirtybes, mokėti sugyventi tarpusavyje, rūpintis savo fizine ir emocine sveikata“, – proveržio poreikį švietime akcentuoja Vilniaus metų mokytoja.

Šiais metais mokytoja su verslumo siekiančiais išmokti moksleiviais planuoja vėl kurti jaunąją bendrovę.

„Vilniaus metų mokytojų 2021“ vardui kandidatūrą dar galima pasiūlyti iki rugsėjo 20 d. 18 val. šiuo adresu. Vilniaus metų mokytojų sąrašas bus skelbiamas rugsėjo 30 d. Vilniaus švietimo pažangos centro ir Vilniaus savivaldybės interneto svetainėse. Apdovanojimų šventė vyks spalio 5 d.