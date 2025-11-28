Vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste

Kaip pranešė bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU), pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Oro erdvės ribojimai įvesti iki 2.15 valandos.
Kaip BNS skelbė anksčiau, dėl kontrabandinių oro balionų iš Baltarusijos sukeltos grėsmės nacionaliniam saugumui LTOU kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydami inicijuoti ikiteisminį tyrimą.
LTOU siekia, kad eismą ore trikdantys ir pavojų keliantys balionų skrydžiai būtų traktuojami kaip padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, pranešė įmonė.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Naujausi komentarai