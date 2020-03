Užsienio žiniasklaida – apie vilniečių solidarumą ir kūrybiškumą

Žinios apie tai, kaip Lietuvos žmonės kovoja su užklupusia pandemija ir padeda vieni kitiems ištverti karantiną, pasiekė įvairių šalių žiniasklaidą, pradedant Kanada, Jungtine Karalyste, baigiant Australija ir Naująja Zelandija. Jų dėmesį patraukė tai, kad Lietuvos sostinė karantiną pasitiko nusiteikusi ryžtingai: kuriami nauji prietaisai, renkamos lėšos, pasitelkiami dronai ir kūrybiškumas, o prie savanoriškos organizacijos „Gedimino legionas“ per pirmąją savaitę prisijungė tūkstančiai vilniečių.

Vieno didžiausių Naujosios Zelandijos laikraščio „New Zealand Herald“ interneto portalas pranešė, kad jau pirmąją karantino savaitę Vilniuje atsirado tūkstančiai savanorių, pasiruošusių pagelbėti vyresniems miestiečiams, medikams ir kitokiais būdais padėti miestui kovoti su pandemija. Kelionių profesionalų naujienų portalas „Travel Weekly“ rašė apie tai, kad Vilniuje svarbiai karantino informacijai skleisti pasitelkiami dronai.

Inovatyviomis vilniečių idėjomis susidomėjo britų tarptautinė televizija BBC. Savaitgalį technologijų laidoje „Click“ buvo pasakojama apie naujų technologinių sprendimų, padedančių įveikti pandemiją, paiešką. Tarp jų aptartas ir lietuvių komandos „Under Pressure“, dalyvavusios hakatone „Hack The Crisis“, kuriamas sprendimas, kaip pasitelkus 3D atspausdinti prietaisą, padedantį pacientams kvėpuoti. Komanda teigė ketinanti savo atradimus paversti atvirai prieinamais kitų šalių inžinieriams, kad jie padėtų išgydyti kuo daugiau žmonių.

Be to, pirmadienį BBC televizija pasiūlė savo žiūrovams pamatyti, kaip vilniečiai leidžia karantiną, pasidalindama fotografo Ado Vasiliausko nuotraukomis „Karantino portretai“. Pasitelkus droną padarytos nuotraukos leidžia per langus žvilgtelėti į butus, kuriuose leidžia laiką Vilniaus gyventojai. „Visi turime skirtingus būdus, kaip tvarkytis su pokyčiais, kuriuos į mūsų gyvenimus atnešė koronavirusas. Štai kaip žmonės Vilniuje, Lietuvoje leidžia karantiną, – sakė žinių laidos vedėja Yalda Hakim. – Žmonės organizuoja paplūdimio vakarėlius, persirengia ir yra pasiruošę padaryti daug ką, kad praskaidrintų sau nuotaiką, kol tęsiasi karantinas.“

Apie Vilniaus bendruomenės iniciatyvas kovoje su pandemija jau pranešė daugiau nei 15 žiniasklaidos kanalų iš Kanados, Australijos, Jungtinės Karalystės, Naujosios Zelandijos, Rumunijos, Latvijos ir kitų šalių.