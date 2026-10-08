Sutvarkius pažeistus kabelius Vilniuje, atkurtas ryšys visoms paveiktoms įstaigoms

Anot jo, magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai pažeisti atliekant kelio gręžimo darbus Vilniuje.
„Incidento pasekmės dėl pragręžto kabelio pašalintos. Ryšys visoms paveiktoms įstaigoms visiškai atkurtas. (...) Požymių, kad kabeliai buvo pažeisti tyčia, nenustatyta“, – teigiama pranešime.
Apie interneto ryšio sutrikimus feisbuke skelbė Šeškinės, Karoliniškių poliklinikos.
Kaip skelbia naujienų portalas „15min“, dėl gedimo sutriko ir kai kurių radijo stočių Radijo duomenų sistema (RDS), kuria siunčiami nedideli kiekiai skaitmeninės informacijos, nutrūko radijo stoties „M1 Dance Klaipėda“ transliacija.
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