Suskaičiavo: nacionalinio stadiono statybos ir valdymas sieks 155 mln. eurų

Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis sako, kad ši suma būtų bendri miesto ir valstybės įsipareigojimai 25 metams.

Jo teigimu, projekto rizikos būtų perkeltos projekto finansuotojui – didžiausiam Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytojui „BaltCap“.

„Tai yra metinis mokėjimas investuotojui per visą koncesijos laikotarpį, plius Vyriausybės dalis“, – žurnalistams penktadienį sakė P. Poderskis.

Vyriausybės dalis siektų apie 54,5 mln. eurų, savivaldybės – kiek daugiau nei 100 mln. eurų.

Pati UEFA standartus atitinkančio 15 tūkst. vietų stadiono su hibridine danga ir kitų komplekse numatytų objektų statyba kainuos apie 93,2 mln. eurų, tvirtina savivaldybė.

Nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje koncesijos sutartį savivaldybė planuoja pasirašyti su koncerno „Icor“ valdoma bendrove „Axis industries“ ir objektus komplekse planuojančia valdyti „Kauno arena“.

Šių metų vasarį taryba buvo pritarusi 79,9 mln. eurų vertės sutarčiai, tačiau keblumų iškilo Vyriausybei nusprendusi dėl užsitęsusių derybų nurėžti skirtą europinį finansavimą.

Pagal dabartinį projektą, be stadiono, čia dar būtų lengvosios atletikos stadionas, Sporto kompleksas su gimnastikos, rankinio, tinklinio, bokso, krepšinio salėmis, bendruomenės ir kultūrinio ugdymo centras su biblioteka, 300 vietų darželis ir Sporto muziejus.

Savivaldybė būtų atsakinga tik už bibliotekos ir darželio valdymą, Vyriausybė – už sporto muziejų, kitus objektus 25-erius metus prižiūrėtų koncesininkas.

Administracijos vadovas teigė, kad sutartyje bus numatyta galimybė išpirkti daugiafunkcį kompleksą jau pirmaisiais metais po jo statybų ir tai leistų sutaupyti apie 50 mln. eurų, tačiau tuomet tektų pasverti riziką, jog gali reikėti ieškoti naujo stadiono operatoriaus.

Vilniaus savivaldybės parengtame Nacionalinio stadiono koncesijos sutarties projekte skelbiama, kad bendra sutarties vertė yra 338,8 mln. eurų (280 mln. eurų be PVM).

P. Poderskis teigia, kad ši suma – bendra koncesijos vertė per 25 sutarties metus, įskaitant savivaldybės, Vyriausybės, paties koncesininko investicijas ir išlaidas.

Sutarties su „Axis industries“ projektą Vilniaus savivaldybės tarybai ruošiamasi pristatyti kitą savaitę. Anot P. Poderskio, tarybai sutartį patvirtinus dar šiemet, ji galėtų būti pasirašoma vasarį ar kovą, baigus galutinius derinimus.

Projekte numatoma, kad stadiono statybos darbai (išskyrus buvusio stadiono „griaučių“ griovimą) turi būti atlikti per trejus metus, be kita ko, koncesininkui per sutarties laikotarpį būtų neatlygintinai perduodama sostinės „Akropoliui“ priklausanti 13 tūkst. kv. metrų automobilių stovėjimo aikštelė. Savivaldybė spręsti stovėjimo problemas numato ir sutvarkydama aplinkines teritorijas, įrengdama viaduką per Geležinio vilko gatvę, kad šią vietą būtų galima pasiekti pėsčiomis.

R. Šimašius: esame finišo tiesiojoje

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sako, kad nacionalinio stadiono sutartis taryboje turėtų būti pateikta jau kitą savaitę.

„Esame finišo tiesiojoje. Trečiadienį į tarybą einame su pateikimu. (...) Turbūt po to, kai viskas įvyksta taryboje, po to pusantro mėnesio, turime formalių dalykų, (...) patikslinimų ir sutarties pasirašymą“, – žurnalistams penktadienį sakė Vilniaus meras.

Projektui – savivaldybės auditorių kritika

Lapkričio pradžioje Vilniaus savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktame vertinime išsakoma kritikos, kad dėl pakeisto stadiono finansavimo modelio išaugus planuojamoms investicijoms, padidėję savivaldybės įsipareigojimai bus atvaizduojami kaip skola ir taip savivaldybė gali pažeisti fiskalinės drausmės taisykles.

Pasak auditorių išvados, pagal pateiktą finansinio modelio variantą, per visą koncesijos laikotarpį mokėjimai pačiai „Axis industries“ sudarytų beveik 114,5 mln. eurų: 103,2 mln. būtų investuota į statybas, 11,3 mln. sudarytų mokestis už teikiamas paslaugas. Taigi, „BaltCap“ dalis už riziką sudarytų daugiau nei 41,4 mln. eurų.

P. Poderskis įsitikinęs, kad tai didesnės įtakos savivaldybės finansiniams rodikliams neturės, nes tai nebus paskola.

Taip pat atkreiptas dėmesys, jog nėra numatyta pakankamai saugiklių, kad koncesininkas, sulaukęs valstybės ir savivaldybės investicijų, nepasitrauktų iš sutarties „nepatyrus didesnių išskaitų“. P. Poderskis sako, kad tokiu atveju bendrovei numatyta 2 mln. eurų bauda, o komplekso valdymą tuomet perimtų „BaltCap“.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius BNS patikino, kad lapkričio pradžioje pateiktos rekomendacijos tėra „tarpinis, darbinis dokumentas“ ir situacijai keičiantis bus pateiktos galutinės išvados.

„Pagrindinė rizika yra tai, kaip ateityje bus laikomasi Fiskalinės drausmės įstatymo prisiėmus tokius įsipareigojimus. Be to, koncesijos šalys yra dvi, kitos dalies aš nematau. Kalbu apie Vyriausybę, kuriai atstovauti turi Kūno kultūros ir sporto departamentas, kurio nebėra“, – BNS pabrėžė G. Radavičius.

P. Poderskis taip pat sakė, kad kol kas nėra aiški Vyriausybės planuojamo sporto muziejaus koncepcija.

Tarptautinius reikalavimus atitinkantį stadioną sostinės Šeškinės mikrorajone bandoma pastatyti nuo 1987-ųjų, pastarąjį kartą statybos pradėtos 2008-aisiais, tačiau sustabdytos nutraukus finansavimą.