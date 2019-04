Sprendimą dėl Lazdynų ligoninės vadovo A. Veryga priims grįžęs po ligos ir atostogų

Pasak ministro patarėjos Linos Bušinskaitės-Šriubėnės, jau gauti specialiųjų tarnybų atsakymai ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) informacija dėl vadovo konkursą laimėjusios Karoliniškių poliklinikos vadovės Jelenos Kutkauskienės.

„Įvertinus tai, kad šiuo metu ministras serga ir kol kas jo nebus darbe, o kitą savaitę prasidės jo anksčiau suplanuotos atostogos, jis su pateikta informacija galės susipažinti tik po Velykų, kai grįš į darbus po ilgai trukusios ligos ir kasmetinių atostogų“, – BNS sakė L. Bušinskaitė-Šriubėnė.

Dabartinis ligoninės vadovas Algimantas Pamerneckas dėl ministerijos skelbto ligoninės direktoriaus konkurso bylinėjosi teisme, todėl teismas skyrė laikinąsias apsaugos priemones ir nurodė nepriimti sprendimo dėl nuolatinio vadovo skyrimo.

Konkursą pernai liepą laimėjo J. Kutkauskienė, tačiau antroje vietoje likęs A. Pamerneckas kreipėsi į teismą teigdamas, kad konkurso atranka buvo neskaidri, todėl konkurso rezultatai – neteisėti, tačiau dabar ministro patarėja teigia, kad teisminiai ginčai baigti.

„Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs antros vietos laimėtojo skundą, konstatavo, kad ministerija atliko nepriekaištingai visas procedūras, organizuojant konkursą į šios gydymo įstaigos vadovus. Tuomet teismo sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka – tai padarė antrosios vietos laimėtojas. Vėliau jis atsiėmė savo skundą, tad dabar visi teisiniai ginčai teismuose yra baigti“, – teigė L. Bušinskaitė-Šriubėnė.

A. Pamerneckas: pasitikrinau teisme

A. Pamerneckas BNS patvirtino, kad skundė teismo sprendimą atmesti jo ieškinį, tačiau vėliau skundą atsiėmė.

„Tai čia įdomus teismo sprendimas – pripažinta, kad procedūra pažeista, bet skundas atmestas, tai nedrįstu komentuoti Lietuvos teismų sprendimų. Sprendimas buvo apskųstas, o vėliau atsiėmiau skundą“, – sakė A. Pamerneckas.

„Mano nuomone, procedūra pažeista ir aš gavau atsakymą, kad taip, procedūra pažeista. Aš esu ramus – aš skaitau teismo sprendimą, teismas pripažino, kad procedūra pažeista. Aš matydamas procedūrinį sprendimą pasitikrinau teisme“, – pridūrė jis.

Lazdynų ligoninės direktorius tikino, kad vadovo konkursas dar nebaigtas. Anot jo, jis baigsis, kai ministras įsakymu patvirtins naują vadovą.

Jis ligoninės direktoriaus pareigas oficialiai turėjo baigti pernai birželį, tačiau, kaip pats teigia, iki šiol įstaigai dar vadovauja ministro įsakymu.

Kaip rugsėjį rašė portalas 15min.lt, praėjusią vasarą A. Pamerneckas dalyvavo konkurse ir į Lazdynų ligoninės Skubios pagalbos skyriaus vadovo pareigas. Šį konkursą jis laimėjo, tačiau nežino, kada imsis naujų pareigų.

„Pagal situaciją“, – sakė A. Pamerneckas.

Etikos sargų išvada turės įtakos

VTEK vasarį paskelbė, kad Lazdynų ligoninės vadove siekianti tapti Karoliniškių poliklinikos direktorė J. Kutkauskienė tinkamai nenusišalindavo nuo sprendimų, susijusių su viešuosiuose pirkimuose dalyvavusia jos vyro įmone „Limeta“.

Etikos sargai nustatė, kad poliklinikos vadovė apie jai kylantį interesų konfliktą informavo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, o ne tiesiogiai merą, kaip numato įstatymai.

Be to, apie interesų konfliktą J. Kutkauskienė informavo po to, kai savo pavaldiniams įsakymais pavedė vertinti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų poreikį bei organizuoti tokių pirkimų procedūras, pasirašyti viešojo pirkimo sutartis, kontroliuoti šių sutarčių vykdymą, teigiama pranešime.

Anksčiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga yra sakęs, kad VTEK verdiktas turės įtakos sprendžiant, ar skirti J. Kutkauskienę vadinamosios Lazdynų ligoninės direktore.