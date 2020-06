Specialistas apie paplūdimį Lukiškių aikštėje: tai noras save parodyti pasauliui

„Turiu tokį argumentą, kad Kultūros paveldo vertybės yra saugomos pagal vertinimo aktu nustatytas vertingąsias savybes ir Lukiškių aikštė vieną iš vertingųjų savybių pobūdžio (be archeologinio, be dailės, be istorinio ir be želdyno) memorialinį, tai yra lemiantį reikšmingumą“, – Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje kalbėjo A. Degutis.

Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas primena ir 1999 metų Seimo nutarimą, kuris nustato, kad Lukiškių aikštė yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su Laisvės kovų memorialiniais akcentais.

„Tai reiškia, kad joje negali atsirasti tokių pasilinksminimų ar savęs agitacijos, politinės agitacijos, kažkokių stambių dalykų, kurie užgožia esminius dalykus“, – akcentavo jis.

A. Degutis informuoja, kad Kultūros paveldo departamentas prieš dvi dienas surašė apžiūros aktą, ir yra žadama imtis priemonių, siekiant pašalinti tai, kas prieštarauja vertingosioms savybėms.

„Jeigu Seimas, kuris priėmė šią rezoliuciją 1991 metais, konstatuotų, kad pažeistos reprezentacinės aikštės funkcijos, numatytos Seimo nutarime, galima būtų traktuoti, kad tada ir iš esmės vertingosios savybės yra pažeistos“, – paaiškino jis.

Visgi A. Degutis teigia abejojantis, kad dėl Lukiškių aikštėje įrengto paplūdimio galėtų savivaldybei būti taikoma administracinė atsakomybė.

Mes puikiai suprantame, kad čia yra asmeninis arba politinis noras prieš rinkimus save parodyti pasauliui, nes, aš manau, kad čia yra rodoma pasauliui, o ne Lietuvos žmonėms, tai nepagarba kultūros paveldui, turi būti kažkaip rimtai sureaguota.

„Šiuo atveju administracinės teisės taikymas būtų slidus per teismus, aišku, čia daugiau politinis motyvas. Mes puikiai suprantame, kad čia yra asmeninis arba politinis noras prieš rinkimus save parodyti pasauliui, nes, aš manau, kad čia yra rodoma pasauliui, o ne Lietuvos žmonėms, tai nepagarba kultūros paveldui, turi būti kažkaip rimtai sureaguota“, – teigė A. Degutis.

Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas taip pat primena, kad Lukiškių aikštėje analogiška situacija jau buvo pasikartojusi.

„Kai buvo statomas Lukiškių vadinamos kalvos maketas, tai mes taip pat buvome surašę reikalavimą ir, deja, iš Kultūros ministerijos gavome spaudimą tyrimo nebaigti, tai įtariu, kad yra kažkoks tęstinumas“, – teigė A. Degutis.

„Turint omenyje, kad Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos merai kartu prieš porą metų pasirašė viešą laišką, kad kultūros paveldas trukdo tų miestų plėtrai, tai galima įžiūrėti tendenciją, kad kultūros paveldas nelabai yra mėgstamas Vilniuje“, – situaciją apibendrino jis.

Savo ruožtu Kultūros paveldo departamentas savo feisbuko profilyje teigia, kad nors dirbtinio paplūdimio įrenginiai nepažeidžia vertingųjų aikštės savybių, tačiau teigiama, kad reikėtų atsižvelgti į tai, kad Seimas yra priėmęs nutarimą, jog ši aikštė formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais, todėl aikštės pritaikymo sprendiniai, įrenginiai turėtų atsižvelgti į šią paskirtį. Oficialia Kultūros paveldo departamento nuomone, renginiai šioje reprezentacinėje aikštėje turėtų būti suderinti su valstybinėmis institucijomis, tai nėra vien Vilniaus savivaldybės nuosavybė.

ELTA primena, kad Seimas skubos tvarka nutarė priimti Lukiškių aikštės Vilniuje statusą reglamentuojantį įstatymo projektą, kuriame numatyta, kad tai yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė ir formuojama su laisvės kovų memorialiniais akcentais.

Vilniaus Lukiškių aikštėje antradienį atidarius dirbtinį paplūdimį, toks sprendimas sulaukė gausybės komentarų viešojoje erdvėje. Supiltu pliažu piktinasi ne tik valdantieji, tačiau ir konservatoriai bei kai kurie istorikai – jų teigimu, aikštė, kurioje vyko tragiški įvykiai, nėra tinkama vieta tokioms pramogoms.