Sostinės sprendimas pasiteisino – per savaitę perpus išaugo rangos darbų mieste

Per karantiną ištuštėjusioje sostinėje kasimo, tinklų tiesimo ir kitų darbų leidimų išduodama net iki 55 proc. per savaitę daugiau, o automobilių eismą ribojančių darbų – 30 proc. daugiau.

Karantinas sukuria ir galimybes – gerokai sumažėjęs eismas mieste leidžia greičiau atlikti darbus, susijusius su kelių priežiūra, remontu, gatvių tiesimu.

Prieš savaitę miesto Taryba, numačiusi kelis žingsnius į priekį, priėmė svarbų sprendimą – per karantiną ir dar 15 dienų jam pasibaigus kelių priežiūros, taip pat tinklus tiesiančias įmones, teritorijų vystytojus atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio. Taip rangovai skatinami kiek įmanoma daugiau kasinėjimo ir kitokių pėsčiųjų ir automobilių eismą trikdančių statybos darbų atlikti būtent dabar, kai mažiausiai trikdomas didmiesčio ritmas. Rezultatai pranoko lūkesčius, o po karantino sugrįžusių į miestą eismo dalyvių lauks mažiau trikdžių.

„Karantinas turi daug neigiamų pusių, tačiau yra ir teigiamų dalykų, juos privalome išnaudoti Vilniaus ir miestiečių naudai. Matau, kad į mūsų kvietimą rangovai aktyviai sureagavo – puikus komandinis darbas, duosiantis naudos mums visiems“, – kviečia meras Remigijus Šimašius.

Per savaitę išduoti 82 leidimai kasinėti, apsitverti darbų zonas, nors anksčiau būdavo prašoma iki 50 tokių leidimų, taip pat 3 kart išaugo ir prašymų apriboti bei drausti eismą – išduodama 30 leidimų per savaitę daugiau.

Nuo vietinės rinkliavos mokesčio bus atleidžiamos tos įmonės, kurių kasinėjimų darbų metu būtų ribojamas eismas, laikinai išardomos gatvės dangos ar susiaurinta gatvės važiuojamoji dalis. Ši rinkliava taikoma bendrovėms už darbus gatvėse, kai būtinas eismo ribojimas ar gatvės uždarymas.

Įmonėms, kurios darbus pradės anksčiau nei planavo bus supaprastintos ne tik aptvėrimo, kasinėjimo sąlygos, leidžiama dirbti be laiko apribojimo 24 val. per parą, bet ir karantino laikotarpiu ir 15 dienų po jo bus atleistos nuo rinkliavos. Be to, visi leidimai bus derinami supaprastinta tvarka nuotoliniu būdu.