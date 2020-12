Sostinės poliklinikos, testavimo punktai dirbs ir šventiniu laikotarpiu

Vilniaus miesto savivaldybė primena: į Vilniaus mieste esančių ligoninių priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrius galima kreiptis tik dėl skubios pagalbos.

Kokios paslaugos bus teikiamos šventinėmis dienomis?

Ir švenčių laikotarpiu (gruodžio 25–27 d. bei 2021 m. sausio 2–3 d.) bus teikiamos šeimos gydytojų (išskyrus imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas), skubios odontologų, psichikos sveikatos paslaugos. Jos bus teikiamos tiek nuotoliniu, tiek tiesioginio kontakto būdu. Poliklinikos teiks radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, chirurgijos ir medicininės laboratorijos paslaugas.

Ką svarbu žinoti apie darbo valandas?

Šeimos gydytojo paslaugas teikiančių įstaigų nedarbo metu (šventiniu laikotarpiu tai yra nuo 20 iki 7 val.) šeimos gydytojo paslaugas ir paslaugas karščiuojantiems vilniečiams teiks Centro poliklinikos Budinčio gydytojo tarnyba. Čia bus galima kreiptis ir gruodžio 24 d. bei sausio 1 d. (visą parą).

Svarbu: šeimos gydytojo ir kitas paslaugas teikiančios įstaigos dėl paslaugų teikimo šventiniu laikotarpiu gal sudaryti sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, todėl daugiau informacijos apie darbą šventiniu laikotarpiu vilniečiai kviečiami susižinoti poliklinikų ir kitų šeimos gydytojo paslaugas teikiančių įstaigų interneto svetainėse.

Koronaviruso tyrimai

Tyrimų apimtys Vilniaus mobiliuosiuose punktuose auga kas kelias dienas ir šventiniu laikotarpiu bus dirbama be laisvadienių. Tiriamųjų srautas – po 1900 per dieną. Mobiliųjų punktų miestelis dėl to ir vėl perstatomas, renkamos papildomos slaugytojų komandos, trumpinamas ir vieno tyrimo paėmimo laikui skiriamas laikas – vienas žmogus čia turės būti aptarnautas per 2 min. 13 sek. Kartu ir toliau bus atliekami greitieji testai.