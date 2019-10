Sostinėje šiemet atsiras dar 59 greito įkrovimo stotelės elektromobiliams

Vilniaus meras Remigijus Šimašius, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir bendrovės „Ignitis grupė“ generalinis direktorius Darius Maikštėnas šiandien Upės gatvėje atidarė elektromobilių greitos įkrovos stotelę, kuri priklausys didžiausiam greito įkrovimo elektromobilių tinklui Lietuvoje. Šiemet bus įrengtos 59 didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelės, kurių daugumoje vos per 30 minučių bus galima pasikrauti elektra varomo automobilio bateriją. Šiuo metu įrengtos 57 elektromobilių įkrovimo stotelės, iš kurių 50 stotelių pradeda veikti jau šiandien.

„Elektromobilių skaičius sostinėje nuolat auga ir tai yra neatsiejama modernaus, į ateitį žvelgiančio miesto dalis. Plėsdami infrastruktūrą leidžiame vairuotojams mieste jaustis kur kas saugiau, nes prireikus jie galės pasikrauti savo transporto priemonės bateriją. Į sostinės gatves išriedėjo ir pirmieji Lietuvoje elektriniai autobusai, kurie pasipildys savo baterijas dviejose stotelėse miesto centre. Turėdami nulinę taršos emisiją, jie neabejotinai prisidės prie žalesnio miesto vizijos įgyvendinimo. Neabejoju, kad elektra varomų transporto priemonių sostinėje ir toliau daugės, o savivaldybė ir toliau rūpinsis patogia infrastruktūra, tokiu būdu skatindama rinktis ekologiškesnį transportą“, – teigė Vilniaus meras R. Šimašius.

Naująsias stoteles įrengs viešą konkursą laimėjusi energetikos įmonė „Ignitis grupė“. Daugiausiai elektromobilių turinčioje sostinėje iš viso veiks apie 200 įkrovimo stotelių tinklas.

Elektromobilių skaičius sostinėje nuolat auga ir tai yra neatsiejama modernaus, į ateitį žvelgiančio miesto dalis.

„Patogi ir plačiai prieinama infrastruktūra yra būtina skatinant netaršaus ir aplinkai draugiško transporto naudojimą. Skaičiuojama, kad per ateinančius keletą metų Lietuvos keliuose važinės kelis kartus daugiau elektromobilių, todėl infrastruktūros prieinamumas yra aktualus ir ypač didmiesčiuose, kuriuose dėl didelio gyventojų skaičiaus aplinkos taršos klausimai yra itin opūs“, – sako energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Konkursą laimėjusi bendrovė savo lėšomis planuoja įrengti 59 didelės galios elektromobilių įkrovimo stoteles visame mieste. Projekto vertė – apie 1,8 mln. eurų. Vienos greito krovimo kWh kaina – 25 centai. Pasak „Ignitis grupės“ vadovo, sostinėje įrengta ypač moderni elektromobilių infrastruktūra yra pirmasis žingsnis vystant „Ignitis ON“ platformą.

„Siekiame prisidėti prie tolesnio elektromobilių populiarėjimo Lietuvoje ir suprantame, kad jis yra neįmanomas be jiems būtinos infrastruktūros tobulinimo. Todėl vykdome ne tik greito elektromobilių įkrovimo stotelių plėtrą, bet pristatome ir „Ignitis ON“ platformą. Ji į vieną tinklą sujungė visas mūsų šalyje esančias „Ignitis ON“ elektromobilių įkrovimo stoteles ir neabejotinai palengvins gyvenimą ekologiškų transporto priemonių naudotojams. Be to, tikimės, kad jau greitu metu prie mūsų įkrovimo tinklo prisijungs ir kitų elektromobilių įkrovimo stotelių vystytojai, tokiu būdu paspartindami transporto pokyčius šalyje“, – sako D. Maikštėnas.

Minėta platforma apima visas Lietuvoje veikiančias „Ignitis ON“ elektromobilių įkrovimo stoteles. Naudodamiesi mobiliąja „Ignitis ON“ programėle vartotojai joje galės matyti visą aktualią informaciją: artimiausių šio tinklo elektromobilių stotelių įkrovimo žemėlapį, maršrutus iki jų, stotelėse taikomus įkainius, jų užimtumą bei tai, kokios įkrovimo jungtys naudojamos stotelėse. Planuojama, kad ateityje prie šios platformos prisijungs ir kiti įkrovimo stotelių vystytojai.

Elektromobilių stotelės įrengtos visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, taip pat ir nuo centro nutolusiuose rajonuose kaip Grigiškės ir Naujoji Vilnia. Įspūdingiausia iš visos infrastruktūros yra ypač greito 272 kw įkrovimo stotelė, kurioje elektrinę transporto priemonę su atitinkamo standarto baterija bus galima įkrauti per 5-20 minučių. Ji bus įrengta Vokiečių gatvėje, netoli Vilniaus rotušės.

Planuojama, kad iki kitų metų vasaros sostinėje ES struktūrinių fondų lėšomis bus įrengtos penkios greito įkrovimo stotelės – Gariūnų g. 70, Molėtų pl. 28, Liepkalnio g. 116, Saulėtekio al. 5 ir Pilaitės pr. 27. Stotelėse penkis metus nemokamai vienu metu bus galima krauti du automobilius.

Įkrovimo stoteles numatyta įrengti magistralinių kelių trasose, kad automobiliu įvažiuojant ar išvažiuojant iš miesto, būtų galima jį greitai įkrauti. Dabartiniai elektromobiliai vienu įkrovimu vidutiniškai gali įveikti nuo 100 iki 250 km atstumą.

Iki 2020 m. vasaros savivaldybės iniciatyva bus įrengtos 64 viešos didelės galios elektromobilių krovos vietas, kuriose vienu metu bus galima įkrauti du elektromobilius.

Norint paskatinti elektromobilių naudojimą kelionėms mieste ir populiarinti ekologišką transportą Vilniuje, elektromobiliais leista važinėti ir autobusams skirtomis juostomis, elektromobiliai yra atleisti nuo mokesčio už stovėjimą rinkliavos.

Šiuo metu Vilniaus mieste veikia daugiau kaip 130 elektromobilių krovos vietų, kurių didžioji dalis įrengtos privataus investuotojo lėšomis, savo poreikiams ir nėra viešos. Elektromobilių krovos vietos, kuriose leidžiama įkrauti elektromobilį neribotai ir nemokamai: Verkių g. 29, automobilių stovėjimo aikštelėje, A. Goštauto g. 40A, stovėjimo aikštelėje priešais verslo centrą, S. Nėries g. 16, prekybos centro „Lidl“ aikštelė, Ukmergės g. pusėje, Geležinio Vilko g. 6A, prie „Ergo Lietuva“, S. Nėries gatvė 45, prie Fabijoniskiu baseino. Dalyje elektromobilių krovos vietų nemokamas krovimas galimas tik su RFID kortele ir tik nustatytomis valandomis, o dalyje elektromobilių krovos vietų nemokamas krovimas tik tam tikrą laiką (iki 2 val.), o po to taikomas parkavimo mokestis. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ krovos vietos požeminėse aikštelėse Gedimino 9A ir Ttilto g., mokamas įvažiavimas į parkingą, o elektromobilio įkrovimas nemokamas.