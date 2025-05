Sostinėje pervadinami trys rašytojų butai-muziejai

Kaip pranešime nurodo Vilniaus savivaldybė, per šiose vietose rengiamas ekspozicijas bei veiklas bus siekiama „atskleisti istoriškai, kultūriškai turtingą sostinės gyvenimą“.

„Šios erdvės – ne tik memorialiniai objektai, bet ir gyvos kultūrinės vietos, turinčios reikšmingą architektūrinį bei istorinį kontekstą. Mūsų tikslas – jas ir autentiškai išsaugoti, ir kūrybiškai panaudoti edukacijai, ekskursijoms, susitikimams ar kūrybai“, – antradienį žurnalistams sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.

V. Mykolaičio-Putino ir V. Krėvės-Mickevičiaus butų ekspozicinės erdvės, esančios Tauro gatvėje, vadinsis Profesorių namu, Venclovų butas – Pamėnkalnio vila.

Padaliniuose bus išlaikomi autentiški baldai, muziejinių vertybių rinkiniai, eksponatai.

Renginiai, edukacijos, ekspozicijos

Nors padaliniai įkurti skirtingose miesto vietose, jie veiks vieningai – bus naudojamas vienodas vizualinis identitetas, veiks bendra interneto svetainė vilniusliterature.lt, ateityje bus įvesta vieno bilieto sistema. Lankytojai kviečiami į Profesorių namą antradieniais–šeštadieniais, Pamėnkalnio vila dirbs darbo dienomis.

Profesorių name ir toliau bus organizuojamos edukacijos mokiniams, kas iki šiol ir buvo jo pagrindinė veikla, tačiau jis bus atviras ir suaugusiems lankytojams. Čia taip pat atsiras kintančios vieno eksponato parodos, bus supažindinama su name gyvenusių rašytojų, profesorių asmenybėmis ir darbais, pristatoma paties pastato istorija, vyks muzikos ir literatūros vakarai. Name planuojama įkurti informacijos centrą ir suvenyrų parduotuvę.

Pastato antrajame aukšte esantis V. Mykolaičio-Putino bute bus išsaugota esama ekspozicija. Anot vicemerės, pabaigus šiuo metu atliekamą architektūrinį-istorinį tyrimą, ateityje jame galės būti atkurta ir šiuo metu nenaudojama virtuvės patalpa.

Venclovų namai, anot „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ direktorės Rūtos Elijošaitytės-Kaikarienės, į Pamėnkalnio vilą pervadinti dėl to, kad tai yra vienintelė tarpukario Vilniaus modernistinė vienos šeimos vila.

Čia veiks literatūros bendruomenei, miesto gyventojams ir svečiams atvira kultūros erdvė, bus vykdoma muziejinė veikla, kiek vėliau pradės veikti ir rezidencijos. Pirmieji renginiai Pamėnkalnio viloje įvyks šių metų vasarą.

„Šiltuoju metų laikotarpiu kai kurios iš veiklų persikels ir į kiemelyje esančią terasą“, – sakė R. Elijošaitytė-Kaikarienė.

Kiek vėliau antrame vilos aukšte pradės veikti darbo rezidencijos.

„Viena jų bus pritaikyta ir laikinam gyvenimui, siekiant reguliariai dalyvauti tarptautinių rezidencijų programose ir skatinti rašančiųjų, verčiančių ar iliustruojančių knygas mainus tarp visame pasaulyje esančių literatūros miestų. Tai galės būti įgyvendinta, kai akademinė grupė baigs šiuo metu vykdomą pastato istorinį, architektūrinį tyrimą“, – teigė „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ vadovė.

M. Mikulėno nuotr.

Planuojami erdvių atnaujinimai

Prie organizacijos padalinių priskirti ir Šv. Jono gatvėje įsikūrę Vilniaus literatų namai – jie veikia kaip „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ administracijos darbo ir renginių vieta. Jie veiks darbo dienomis.

Kaip nurodo savivaldybė, siūlymus naujai organizacijos koncepcijai teikė įvairių sričių ekspertų grupė.

Ne kita ko, planuojami ir padalinių erdvių bei kai kurių fasadų atnaujinimai. Visa pertvarka, anot S. Bieliūnės, truks ne vienus metus ir kainuos apie kelis šimtus tūkstančių eurų.

S. Bieliūnės duomenimis, praėjusiais metais Venclovų namus aplankė apie 1,8 tūkst. žmonių, V. Krėvės-Mickevičius butą – apie 2,4 tūkst. žmonių, o V. Mykolaičio-Putino butą – per 4,5 tūkst. lankytojų. Daugiausia tai buvo mokinių grupės.

Kaip rašė BNS, prieš daugiau nei metus Vilniaus miesto taryba nusprendė likviduoti Vilniaus memorialinių muziejų direkciją. Po šio sprendimo jai priklausantys rašytojų Vinco Mykolaičio-Putino, Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir Venclovų butai perėjo viešosios įstaigos „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ žinion. Visuomenininkai tuomet susirūpino, ar juose ir toliau išliks su rašytojais ir jų darbais susijusios ekspozicijos.

Dėl paskelbtų planų uždaryti trijų rašytojų memorialinius muziejus prie Vilniaus miesto savivaldybės buvo surengta protesto akcija.

Rašytojai V. Krėvė-Mickevičius (1882–1954), V. Mykolaitis-Putinas (1893–1967), Antanas Venclova (1906–1971) kurį laiką skirtingu lygiu kolaboravo su Lietuvą okupavusia sovietų valdžia.