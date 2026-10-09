Šildymo laukiantiems vilniečiams – žinia iš savivaldybės

Savivaldybės duomenimis, tokių pastatų Vilniuje yra 464 – jie sudaro vos kelis procentus visų šildomų miesto pastatų. Šildymo įjungimo dar laukia mažiau nei 1 proc. sostinės gyventojų.
„Nuo spalio 12 dienos šildymas bus įjungtas ir tuose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiuose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Iš viso tokių pastatų savivaldybėje yra 464. Šildymo įjungimo dar laukiantys gyventojai sudaro mažiau nei procentą Vilniaus miesto gyventojų“, – Eltai nurodė Vilniaus miesto savivaldybė.
Tuo metu daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galėjo būti pradėtas jau nuo spalio 1 d.
„Pagal naująjį Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą šildymo sezonas Vilniaus mieste, kaip ir kitose Lietuvos savivaldybėse, prasidėjo spalio 1 d. – šildymas jau įjungtas visuose daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai“, – pridūrė savivaldybė.
Apie planus nuo spalio 12 d. pradėti šildymą likusiuose sostinės pastatuose pirmasis paskelbė naujienų portalas lrt.lt.
Pernai Vilniaus miesto savivaldybė šildymo sezoną pradėjo rugsėjo 30 d.
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