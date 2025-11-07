Santaros klinikų vadovas: šiuo metu daugiau neurochirurgų, kurie norėtų palikti ligoninę, nėra

„Dar šiandien ryte buvau kolegų neurochirurgų penkiaminutėje (trumpame susitikime – BNS). Mano matymu, atmosfera skyriuje ir centre – gera, šiai dienai daugiau kolegų, kurie norėtų palikti Santaros klinikas, nėra“, – penktadienį žurnalistams kalbėjo jis.
Šią savaitę LRT, remdamasis šaltiniais, skelbė, kad iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti iš viso šeši neurochirurgai.
Visuomeninio transliuotojo duomenimis, tokia situacija susiklostė dėl gydymo įstaigos Neurochirurgijos centre iš kolegų patiriamo spaudimo, neetiško elgesio.
Pasak Santaros klinikų, trys medikai darbo santykius nutraukė savo noru.
Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai.
Naujasis centro vadovas Aidanas Preikšaitis patikino, kad paslaugos abiejuose skyriuose yra užtikrinamos visa apimtimi.
„Vyksta tiek skubi pagalba, tiek skubios operacijos, planinės operacijos, ambulatorinės konsultacijos, konsultacijos įstaigos viduje visoje apimtyje abiejuose neurochirurgijos skyriuose“, – sakė jis.
„Skyriuje dabar personalo tikrai yra užtektinai. (...) mes viduje tam tikra prasme persiskirstėme, bet kad nepakeliami darbo krūviai, to tikrai nėra. Visi dirba pagal darbo grafikus, suplanuotai, su poilsio režimais, su viskuo“, – tikino gydytojas.
Anot mediko, skyrių turėtų papildyti du nauji darbuotojai. Vieno iš jų sutartis įsigalios nuo sausio mėnesio, kitas turėtų pradėti dirbti nuo vasaros pradžios.
A. Preikšaitis pareigose pakeitė profesorių Saulių Ročką, kuris LRT teigė darbą, be kita ko, palikęs dėl klinikose vyravusios toksiškos aplinkos.
Tačiau Santarų klinikų vadovo teigimu, būtent Neurochirurgijos centras ir buvo vienas iš gydymo įstaigos „karštųjų taškų“.
„Vidiniai tyrimai parodė, kad vadovavimo ir darbo organizavimo praktikos (skyriuje – BNS) neatitiko Santaros klinikų lūkesčių ir standartų“, – kalbėjo profesorius.
Pasak jo, jaunesniems gydytojams buvo skiriamos „pusinės darbo dienos“, kai užrašomos trys ar keturios darbo valandos, tikintis, kad bus dirbama visą dieną. Taip pat grafikuose numatyti „planiniai neatvykimai į darbą“, kada būdavo nurodyta, kad kolega turėtų dirbti ligoninėje, tačiau jo nėra su centro vadovo ar vadovų žinia.
„Žinoma, kad tokiam centre negalėjo būti nei normalių darbo santykių, nei kažkokio progreso ar vystymosi. Per šituos pusantrų metų iš tiesų labai daug sudėjome energijos ir resursų stengiantis tą situaciją išspręsti“, – teigė T. Jovaiša.
Jis taip pat tikino, kad S. Ročka, palikdamas pareigas, neatliko minimalios profesinės etikos dalyko – neperdavė pacientų kolegoms, o būtent dėl to kilo trumpalaikė komunikacinė problema su pacientais ir jų šeimomis.
Santaros klinikų Neurochirurgijos centras įsteigtas 2015 metais, sujungus Neurochirurgijos skyrių, neurochirurgijos konsultacijų kabinetą ir Vaikų neurochirurgijos poskyrį.
