Rugsėjo 1-ąją Vilniaus centre duris atvėre nauja ir itin moderni „Erudito Licėjaus“ mokykla

Valstybės valdomos įmonės Energijos skirstymo operatorius (ESO) anksčiau naudotos 7 tūkst. kv. m ploto patalpos Aguonų gatvėje pritaikytos mokyklos bendruomenės poreikiams ir nuo rugsėjo 1 d. atvėrė duris moksleiviams.

Atliekant kapitalinio remonto darbus pakeista pastato stogo danga ir sustiprintos jo konstrukcijos, iš ventiliuojamo į tinkuojamą pakeistas fasado tipas. Taip pat pakeisti visi pastato langai, įrengtos naujos inžinerinės sistemos ir interjeras. Taikant pažangius sprendimus pastato energinio naudingumo klasė pakelta nuo C iki A. Be to, atnaujintas ir visiškai modernizuotas pastate buvęs senas 30 kv. m. ploto baseinas, kuris pritaikytas mokyklos poreikiams.

Vykdant pastato konversiją įrengtos specializuotos klasės, daugiafunkcinės erdvės bendram darbui ir interaktyvioms veikloms, moderni gamtos mokslų bei technologijų laboratorija, sporto salė, valgykla ir kitos mokyklos bendruomenei reikalingos patalpos. Mokyklos poreikiams taip pat pritaikytas erdvus vidinis kiemas.

„Erudito licėjaus ugdymo filosofija yra progresyvi ir orientuota į visapusišką asmenybės lavinimą. Dėl to naujajam pastatui pasirinkti architektūriniai sprendimai yra modernūs, išskirtiniai ir puikiai atspindi novatorišką licėjaus ugdymo filosofiją bei ugdo mokinių estetini skonį“, – sako Erudito licėjaus įkūrėjas ir vadovas doc. dr. Nerijus Pačėsa.

Šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip esami pastatai gali būti kokybiškai pritaikomi naujoms funkcijoms ir poreikiams – šiuo atveju mokyklos.

Mokyklos įkūrėjai skiria daug dėmesio ne tik mokymosi metodams ir ugdymo kokybės užtikrinimui, bet ir pažangiems techniniams sprendimams: nuo išmaniųjų lentų ir planšetinių kompiuterių iki interaktyvių grindų bei 3D spausdintuvų. Tai atsispindės ir naujose mokyklos patalpose.

Erudito licėjaus mokinių maitinimu nuo rugsėjo rūpinsis žymusis italų virtuvės šefas Gian Luca Demarco. Siekiant pakeisti požiūrį į vaikų maitinimą: sveikas, įvairus maistas padės pagrindus pilnavertei mitybai, lavins jaunų žmonių skonį, supažindins juos su maisto ir valgymo kultūra.

„Šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip esami pastatai gali būti kokybiškai pritaikomi naujoms funkcijoms ir poreikiams – šiuo atveju mokyklos. Tai suteikia galimybę efektyviai panaudoti esančius statinius ir infrastruktūrą, prisidėti prie miesto tankinimo ir tvarumo didinimo siekių, bei pilnai išnaudoti visą plėtros potencialą. Džiaugiamės galėdami prie šių procesų prisidėti savo patirtimi, kompetencijomis ir techniniais resursais“, – sako bendrovės „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.

Anot K. Vanago, I-ojo rekonstrukcijos etapo metu teko įgyvendinti nemažai sudėtingų užduočių – pavyzdžiui, uždarame pastate nenuardant stogo išgriauti mokyklos sporto salės patalpose buvusią perdangą ir išbetonuoti naują. Visus darbus pavyko įgyvendinti vos per 9 mėnesius. Šiuo metu nagrinėjami projekto II-ojo etapo projektiniai pasiūlymai ir galimybės juos įgyvendinti.

Architektūriniais projekto sprendimais rūpinosi architektas Gintautas Natkevičius ir jo komanda. Jo projektuotos patalpos atspindi Erudito licėjaus vertybes ir šiuolaikinius ugdymo proceso organizavimo principus. Įgyvendinant konversijos projektą didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimą, komandinį darbą ir tarpdiscipliniškumą įgalinantiems sprendimams.

Projekto finansavimo, struktūros bei jos įgyvendinimo klausimais rūpinosi gerovės valdymo specialistai ir projekto vadovai „Orion Wealth“. Projektų vadovas Karolis Ražukas teigia, kad, nepaisant įtemptų terminų ir statybų metu kilusių iššūkių, projektą pavyko tinkamai suvaldyti ir kartu su partneriais pasiekti norimą rezultatą.

„Šiuo projektu siekiame ne tik suteikti patrauklias galimybes investuotojams, bet ir prisidėti prie Lietuvos švietimo sistemos gerinimo ir tam reikalingos infrastruktūros plėtros. Džiugu, kad tai svarbu ir investuotojams, kurie vis dažniau renkasi socialiai orientuotas ir atsakingas investicijas. Tikime, kad sujungę savo patirtį, žinias ir siekį prisidėti prie pokyčių, galime sukurti ne tik finansinę naudą, bet ir socialinę gerovę bendruomenei, kurioje gyvename ir dirbame“, – sako K. Ražukas.

Nuo mokslo metų pradžios naujai įrengtose patalpose mokysis apie 500 Erudito licėjaus mokinių. Vėliau šis skaičius turėtų išaugti beveik iki tūkstančio. Iki šiol Erudito licėjus buvo įsikūręs dviejose pastatuose Vilniuje ir patalpose Kaune.

Bendrovė „YIT Lietuva“ Vilniuje taip pat atlieka „Vilniaus lenkų kultūros namų“ rekonstrukciją, taip pat Viršuliškėse stato verslo centrą SKY OFFICE, bei administracinį pastatą Sporto gatvėje Vilniuje.