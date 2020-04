R. Šimašius kviečia per Velykas likti Vilniuje

„Viską premjeras teisingai pasakė, yra labai svarbu, kad mes nepasiduotume didelei gero oro ir Velykų šventės pagundai“, – Delfi TV kalbėjo sostinės meras iš karto po to, kai premjeras Saulius Skvernelis informavo apie Vyriausybės pritarimo sulaukusius judėjimo apribojimus Velykų metu.

Visgi, neatmetė galimybės R. Šimašius, didžiausią gyventojų skaičių turinčiame mieste atsiras tų, kurie įvestus apribojimus pamėgins apeiti.

„Aš dabar jaučiu, kad dalis žmonių pradeda žaisti gudragalvišką žaidimą, kaip nors pergudrauti valdžią. Bet aš kviečiu tokių žaidimų nežaisti, nes čia yra labai rimta“, – teigė jis.

„Jei kas nors norės partizaniniu būdu per miškus prasmukti ir pergudrauti valdžią, tai bus surastas“, – pridūrė meras.

Todėl R. Šimašius paragino Vilniuje šiuo metu gyvenančius piliečius per Velykas negrįžti į gimtuosius miestus. Pasak jo, reikia likti Vilniuje. Be to, mero teigimu, kelius kontroliuosianti policija bus supratinga tų gyventojų atžvilgiu, kurie savaitgalio metu vyks į gamtą už Vilniaus miesto ribų.

„Jeigu nuspręsite nuvažiuoti į mišką, kur nėra žmonių, aš manau, kad policijos pareigūnai bus pakankamai supratingi ir įleis į miestą, kuriame gyvenate“, – tikino meras, kartu pabrėždamas, kad miesto savivaldybė stengsis pagelbėti piliečių judėjimą kontroliuosiančiai policijai.

„Mes padėsime pareigūnams ženklais ir viskuo, ko tik reikės, kad viskas būtų aišku ir paprasta“, – Delfi TV kalbėjo sostinės meras.

Trečiadienį Vyriausybė nutarė, kad karantinas pratęsiamas iki balandžio 27 dienos, bei apsisprendė Velykų šventinį savaitgalį riboti gyventojų patekimą į visus šalies miestus.