R. Šimašius atkerta į kritiką: Vyriausybė bando sliekų ant asfalto ieškoti

Premjeras Saulius Skvernelis ketvirtadienį po Vyriausybės posėdžio stebėjosi ankstyvu Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu ir įvardijo tai kaip saviveiklą, kuri prieštarauja įstatymams bei „sukels teisines priemones“. Tuo metu pats R. Šimašius teigia nuogąstaująs, kad Vyriausybė nebandytų įrodyti savo tiesos, karantiną nutraukiant anksčiau laiko.

„Man, tiesą sakant, pagrindinis rūpestis čia yra, kad, kai praeis dvi savaitės ir situacija tikrai nebus tokia, jog jau bus viskas gerai, – kad Vyriausybė vien tik tam, jog įrodytų, kad buvo teisi, nenuspręstų atidaryti mokyklų ir nenuspręstų vėl visų paleisti. (...) Čia stebuklo reikia laukti ir tikėtis, norint manyti, kad po dviejų savaičių viskas bus gerai ir į mokyklas bus galima eiti“, – penktadienį LRT radijui sakė R. Šimašius.

Jo teigimu, virusas taip greit nedingsta.

„Aišku, jeigu įvyktų stebuklas ir staiga, po dviejų savaičių, virusas dingsta, nebelieka jo šioje žemėje ir mūsų Lietuvoje, tai, aišku, būtų galima grįžti į mokyklas. Kita vertus, ką ministrai, girdėjau, sako – kad, be jokios abejonės, po dviejų savaičių reikės svarstyti dėl (karantino. – ELTA) pratęsimo“, – teigė R. Šimašius.

Kartu Vilniaus meras pažymėjo, kad dabar būtina užtikrinti mokymosi procesą nuotoliniu būdu, prekių ir paslaugų užtikrinimą, medicininę priežiūrą, o sprendimai suspenduoti ugdymo įstaigų bei viešų renginių veiklą buvo priimti rytą, nes, pasak R. Šimašiaus, laiko ilgam galvojimui nėra.

„Man truputėlį apgailėtinai atrodo, kai Vyriausybė dabar bando kažką čia – sliekų ant asfalto ieškoti“, – tęsė R. Šimašius.

„Geriau yra dvi dienas per anksti priimti sprendimus nei dvi valandas – per vėlai. (...) Tai, kad mes priėmėm sprendimą greičiau nei Vyriausybė, tai, manau, niekam nereikėtų čia dėl to įsižeisti“, – pridūrė jis.