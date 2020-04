Pradedanti verslininkė – neviltyje: pakliuvau į dvigubus spąstus

Veikė tik pusmetį

Moteris pernai rugsėjį atidarė pramogų erdvę vaikams. Verslui patalpas pasirinko naujame laisvalaikio ir pramogų centre „Moonplay“ Vilniuje.

Anot B. Mykolaitienės, investicijos į patalpų remontą, pritaikymą veiklai, baldai ir įranga kainavo apie 40 tūkst. eurų. Deja, pusė investicijų išsikrausčius atgauti nepavyks, nes tiek atsiėjo remontas.

Padirbėti spėjo vos pusmetį. Moteris teigė, kad dar gerokai iki karantino buvo kilę bėdų su patalpų nuomotoju, tačiau karantinas jos mažosios bendrijos veiklą nutraukė galutinai.

„Net ir keliant daug veiklų į internetą, niekaip neįsivaizduoju, kaip galėčiau pasiūlyti nuotolinius pasišokinėjimus ant pripučiamų batutų“, – sarkastiškai konstatavo moteris.

Asmeninio archyvo nuotr.

Ji apmaudą liejo ir ant nuomotojo, ir ant valdžios, kurios žadėta parama šiuo sunkiu metu, verslininkės teigimu, visiškai neefektyvi.

B. Mykolaitienė dėstė, kad kaip mažosios bendrijos narė gali gauti 257 eurų paramą, tačiau iš jų dar turi mokėti dviem darbuotojams 10 proc. buvusio atlyginimo prastovą.

„Dar galiu imti kreditą, kad išsaugočiau verslą. Vieną neigiamą atsakymą jau turiu, bet po didelės televizijos reklamos ir politikų bei „Invegos“ vadovų pasisakymų dar kartą užpildžiau paraišką – atsakymo kol kas nėra. Jei netyčia taip atsitiks, kad paskolą aš gausiu – tai ar tikrai dar vienas kreditas būtų parama verslui?“ – svarstė moteris, pridūrusi, kad šiai dienai turi skolų, kreditą, du didelius batutus, krūvą baldų, įrengtas patalpas, kurių investicijų neįmanoma perkelti kitur, ir nutrauktą nuomos sutartį.

Suabejojo komunaliniais mokesčiais

B. Mykolaitienė pasakojo konfidencialiai sulaukusi pasiūlymo dėl 100 proc. nuolaidos nuomai karantino metu, tačiau būtų vis tiek tekę mokėti išpūstus, kaip vertino pašnekovė, komunalinius mokesčius.

„Man komunaliniai mokesčiai, kol veikėme, siekė daugiau nei pusę nuomos kainos. Tai labai daug“, – kalbėjo pašnekovė. Suabejoję didelių komunalinių mokesčių pagrįstumu, kaip ji teigė, nuomininkai gruodį susitarė jų nemokėti, pateikė pretenziją ir pareikalavo, kad minėti mokesčiai būtų detalizuotai pagrįsti ir nurodyti, už ką ir kodėl konkrečiai prašoma susimokėti.

Nuomotojas, kaip pasakojo moteris, nebuvo išnuomavęs visų patalpų. Jos teigimu, veikė tik pusė laisvalaikio ir pramogų centro. Tad jai kilo minčių, kad didžiulės komunalinių paslaugų sąskaitos nuomininkus pasiekdavo galbūt dėl to, kad nuomotojas į jas galimai įtraukdavo ir neišnuomotų patalpų šildymo ir pan. išlaidas.

„Buvo pažadai, kad tuoj išnuomosime likusias patalpas, tik renkamės nuomininkus, nes bet kokių nenorime ir t.t.“ – prisiminė B. Mykolaitienė. Ji ir kiti centre jau vykdę veiklą verslininkai buvo suinteresuoti, kad veiklų visas centras, nes tuomet į jį pritraukiamas didesnis lankytojų, o tai reiškia, ir klientų srautas: „Vieni kitiems generuojame klientus ir pajamas. Vieną dieną pas vienus atėjo, kitą dieną – pas kitus“.

Sulaukė spaudimo

„Pirmiausia išėjo Vilniaus savivaldybės žinia, kad nuo kovo 13 d. rekomenduojama tokias veiklas kaip mūsų uždaryti. Nuomotojas mus spaudė, kad parašytume stabdome savo veiklą ar ne. Kol mes neparašėme, kad stabdome veiklą, tol jie neatsiuntė jokio rašto, kad centras dėl karantino yra uždaromas, nei apie tai paskelbė savo puslapyje“, – pasakojo B. Mykolaitienė.

Net ir keliant daug veiklų į internetą, niekaip neįsivaizduoju, kaip galėčiau pasiūlyti nuotolinius pasišokinėjimus ant pripučiamų batutų.

„Viskas yra taip sudėliota, sustatyta, kad per dieną mes turime atsakyti, o jie mums atsako per dvi savaites su advokatų komentarais, straipsniai ir t.t.“ – teigė moteris.

Sulaukusi pasiūlymo nemokėti nuomos, tik komunalinius mokesčius, ji pasidomėjo, kiek jie galėtų siekti, kai veikla nevykdoma, kai nenaudojama elektra ir pan. „Tuomet jie man telefonu pasakė, kad niekas neims sąskaitų ir nenagrinės. Žodžiu, komunaliniai mokesčiai bus mažesni. Kiek mažesni, nežinia“, – sakė pašnekovė.

Galų gale ji, kaip pasakojo, sutiko su gautu pasiūlymu, nors ir neaišku, kaip teigė, kiek iš tikro būtų reikėję mokėti. „Norėjau pasidomėti ir tuo, kaip bus toliau. Kokia nuomos kaina mums bus taikoma po karantino, nes bus sunku įsivažiuoti. Bet apie ateitį – jokios kalbos. Sumokėkite dabar, žiūrėsime. Ir visą laiką: tik sumokėkite, sumokėkite, sumokėkite. Prieš tai mes esame pasimokę – kai susimoki, po to jokių kalbų, derybų nebebūna“, – dėstė B. Mykolaitienė.

Kas nutiko, kad dabar nuomos sutartis vis tik yra nutraukta? „Pasiūlymas galiojo dvi dienas. Po to, kai nesutiko kalbėtis dėl ateities, jų pasiūlymas pasikeitė“, – teigė verslininkė, pridūrusi, kad supranta ir nuomotojo poziciją, bet pasigenda geranoriškos diskusijos.

„Reikėjo sumokėti ir už nuomą, ir komunalinius, ir depozitą – nuomą už tris mėnesius į priekį bei padengti paskaičiuotas komunalines išlaidas. Nesakiau, kad nemokėsiu. Prašiau išdalinti per protingą laikotarpį. Bet nebuvo jokių derybų. Sutartis jau nutraukta. Iki balandžio 27 d. turiu išsikraustyti. Kaip advokatas žiūrėjo sutartį, ji yra į vienus vartus“, – detalizavo moteris.

Pasiteiravus jos apie ateitį, pašnekovė teigė matanti ateitį bendradarbiaujant su minėtu nuomotoju, jeigu jis tartųsi. Už paskolą įkeistas jos nekilnojamas turtas, tad ji negali nuleisti rankų. Bandys vystyti verslą po atviru dangum. Turimus batutus statys gamtoje, jeigu tą leis karantino sąlygos, o atėjus šaltajam sezonui, jei jau bus galima, bandys ieškoti kitų patalpų.

Asmeninio archyvo nuotr.

Nuomotojo pozicija

Bendrovės „Despecto“, valdančios centrą „Moonplay“, direktorius Šarūnas Vaineikis portalui kauno.diena.lt komentavo, kad bendrovė „seka visas Vyriausybės iniciatyvas, skirtas pagelbėti verslui ir bando jas adaptuoti", teigė, kad kreipėsi "dėl įvairių verslo gelbėjimo programų įsisavinimo“.

„Vyriausybės pasiūlyti ir aprašyti pagalbos verslui procesai atrodo veiksmingi, reiks suprasti ar jie efektyviai veiks praktikoje“, – dėstė bendrovės vadovas.

Anot Š. Vaineikio, didžioji „Moonplay“ dalis patalpų buvo išnuomota. „Su keliais potencialiais nuomininkais buvo vedamos derybos, kurios dėl koronaviruso laikinai pristabdytos“, – teigė pašnekovas.

Į klausimą, su keliais „Moonplay“ nuomininkais „Despecto“ šiai dienai jau teko nutraukti nuomos sutartis, atsakyta, kad ”derybų procesas nepabaigtas, tačiau esame įsitikinę, jog susitarti pavyks su didžiąją dauguma nuomininkų“.

Pasiteiravome, kodėl nuspręsta nutraukti sutartį su MB „10 bičiulių“. „Nuomos Sutartyse, pasirašytose tarp Laisvalaikio ir pramogų centro „Moonplay“ bei Nuomininkų, be visų jose aptartų komercinių sąlygų, aiškiai apibrėžtos ir sutarties nutraukimo procedūros. Laikydamiesi konfidencialumo įsipareigojimo, sutarties detalių atskleisti negalime, tačiau patvirtiname, jog paklausime minimas nuomininkas, sistemingai pažeidinėjo nuomos sutartį ir nemokėdamas už nuomojamą plotą bei komunalinius mokesčius, iš esmės pažeidė abipusius susitarimus dar iki paskelbto karantino Lietuvoje. Atsakingai pažymime, jog jų skolos niekaip nesusijusios su dėl Covid-19 paskelbtu karantinu ir yra susidariusios iš ankščiau. Karantino laikotarpiu „Moonplay“ nuomininkams, įskaitant ir minimam, buvo pasiūlyta padengti ankstesnius, t. y., iki karantino paskelbimo pradžios susidariusius įsiskolinimus, ir tada būtų taikomos ženklios nuomos sąlygų nuolaidos (būtų mokami tik eksploataciniai/komunaliniai kaštai) visam karantino laikotarpiui. Be to, nuomininkus informavome, jog sulaukus atitinkamų LR Vyriausybės sprendimų laisvalaikio ir pramogų sektoriaus atgaivinimo klausimais, kartu tarsimės dėl ateities bendradarbiavimo sąlygų. Rašte minimas subjektas, nesutiko su pasiūlymu, todėl buvome priversti vadovautis pasirašytos nuomos sutarties nuostatomis“, – tvirtino Š. Vaineikis.

Laikomės principinės nuostatos, jog veiksmai, pasitelkiant emocines spaudimo priemones paskelbto karantino laikotarpiu, nėra priimtini.

Kodėl nesutiko išdėstyti mokėjimų dalimis? Ar tiesa, kad iš nuomininkų pusės, ne tik iš MB „10 bičiulių“ pusės, buvo protestų dėl komunalinių mokesčių dydžio ir aiškumo?

„Laisvalaikio ir pramogų centre „Moonplay“ iki karantino paskelbimo veikė 14 skirtingų operatorių, todėl natūralu, jog turėjome įvairių diskusijų bei prašymų, bet visi klausimai buvo atsakyti, į dauguma racionalių prašymu atsižvelgta.

Akivaizdu, jog koronaviruso epidemijos metu, o taip pat kurį laiką ateityje, visas laisvalaikio bei pramogų verslas Lietuvoje ir visame pasaulyje išgyvens sunkų laikmetį, todėl puikiai suprantame, jog turime ieškoti konstruktyvių dialogų tarp nuomotojų ir nuomininkų, bandyti pasinaudoti valstybės siūlomomis pagalbos priemonėmis ar rasti kitų verslo transformavimo galimybių. Tačiau net ir nepavykus susiderinti tarpusavio ateities bendradarbiavimo perspektyvų ar net jei Nuomininkas traktuoja, kad yra/buvo pažeistos jų sutartinės teisės, turėtų jas ginti įstatymuose numatyta tvarka.

Laikomės principinės nuostatos, jog veiksmai, pasitelkiant emocines spaudimo priemones paskelbto karantino laikotarpiu, nėra priimtini, pateisinant sutartinių įsipareigojimų nevykdymus praeityje“, – komentavo „Despecto“ vadovas.