Potencialūs Lukiškių nuomininkai abejoja konkurso sėkme

Turto bankui jau vasarį planuojant skelbti laikinojo Lukiškių kalėjimo komplekso nuomos operatoriaus konkursą, potencialūs nuomininkai abejoja pernelyg trumpu nuomos laiku ir per dideliais reikalavimais, kurie gali sumažinti galimų konkurso dalyvių skaičių.

Turto banko vadovas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kompleksą norima išnuomoti kuo greičiau.

„Suprantame pandemijos situaciją, tačiau norime kuo greičiau įveiklinti šiuo metu iš Vilniaus pataisos namų perimamą Lukiškių kalėjimo kompleksą, iki bus pasirengta bei apsispręsta, kas šiame objekte bus daroma ilgalaikėje perspektyvoje“, – penktadienį per viešą rinkos konsultaciją sakė Turto banko vadovas.

Anot jo, Turto bankas planuoja kompleksą išnuomoti metams su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, tačiau ne daugiau kaip tris kartus.

„Nuoma turės apimti visą kompleksą – jis nebus skaidomas į dalis. Nuomininkas privalės užtikrinti turto priežiūrą, jį apdrausti, bus atsakingas už pastatų valdymą“, – sakė Turto banko Turto nuomos grupės vadovė Aida Čeičienė.

Pasak A. Čeičienės, galima nuomos kaina dar nėra nustatyta ir turėtų paaiškėti sausio pabaigoje, sulaukus turto vertintojų išvadų.

Turto bankas konkursą planuoja paskelbti vasarį, o didžiausią kainą pasiūliusį dalyvį atsirinkti maždaug po pusantro mėnesio. Konkurse gali dalyvauti įmonės, per pastaruosius 5 metus valdžiusios ar administravusios bent 15 tūkst. kv. metrų ploto negyvenamus pastatus.

Viešos rinkos konsultacijos dalyviai daugiausia abejonių išsakė dėl nuomos trukmės bei per aukštų reikalavimų, kurie esą iki minimumo sumažina galimų konkurso dalyvių skaičių.

„Nuomos terminas yra per trumpas, o reikalavimų yra labai daug. Be to, perspektyva toliau vystyti projektą yra labai miglota. Mano žiniomis, bus sunku, beveik neįmanoma rasti tokį patyrusį ir stambius plotus administruojantį operatorių, kuris būtų susijęs su kultūra ar edukacija. Netgi susijungus keliems paprastai po 2-3 tūkst. kv. metrų plotų administruojantiems vystytojams, greičiausiai nepavyks sudaryti dabartines konkurso sąlygas atitinkančio klasterio“, – diskusijoje teigė Vilniaus technologijų ir meno centras vadovas Darius Žakaitis.

Pasak Lietuvos muzikos verslo asociacijos valdybos nario Lauro Lučiūno, akivaizdu, kad artimiausius metus bent jau pramoginiams renginiams dėl COVID pandemijos išliks įvairių apribojimų.

„Konkursas rengiamas šiemet, o mūsų prognozėmis, pardavimai į renginius geriausiu atveju galėtų atsistatyti 2022 metais, todėl pramogų verslui ateiti į šį projektą kol kas šansų nėra“, – kalbėjo L.Lučiūnas.

Anot Turto banko atstovų, siekiama Lukiškių kalėjimo kompleksą kuo greičiau bent iš dalies atverti visuomenei – čia galės vykti edukacinės, kultūrinės, meninės, mokslinės bei kitos veiklos.

Vėliau bus vertinama ir viešosios bei privačios partnerystės galimybė – perduoti verslui visus pastatus mainais už dalies patalpų pritaikymą edukacinėms ir kultūrinėms veikloms.

Pasak Turto banko vadovo, iki 2021 metų kovo pabaigos ketinama atlikti rinkos tyrimą ir apsispręsti, kuris iš dviejų būdų – viešoji ir privati partnerystė ar ilgalaikė nuoma – būtų tinkamiausia.

1904-aisiais iškilusiame 2,2 ha ploto Lukiškių kalėjimo kompleksą sudaro 17,3 tūkst. kv. metrų šeši pastatai: Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvė, administracinės, gamybos patalpos, kalėjimas, taip pat sovietmečiu statyta kalėjimas-ligoninė, tvora su kontroliniu perėjimo postu. Jie įtraukti į Kultūros vertybių registrą ir turi nacionalinės kultūros vertybės statusą.

Kaip laisvės atėmimo įstaiga kompleksas naudotas iki 2019-ųjų vasaros, vėliau čia vyko ekskursijos, kalėjimas naudotas kaip patraukli erdvė užsienio serialų ir kino filmavimams.