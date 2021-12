Po R. Šimašiaus kalbų apie pokyčius sankryžoje – policijos idėja: siūlo pastatyti milžinišką trikojį

Šįkart Vilniaus meras kalbėjo apie Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžą.

„Ši Vilniaus vieta – viena iš didžiausių miesto planavimo ir estetikos klaidų pačiame centre. Neklauskit manęs, kaip tai atsirado, meru tapau tik po to. Reklamos dabar jau nebeliko. Toliau – laikas padirbėti, kad neliktų ir jos gremėzdiško stovo. O taip pat ir apskritai, kad į šią teritoriją, apsimetančią užmiesčiu, ateitų miestas“, – trečiadienį rašė R. Šimašius.

R. Šimašiaus feisbuko nuotr.

Į mero įrašą socialiniame tinkle netrukus sureagavo ir policijos atstovai. „Pasitarkime. Kaip manote, o jei šioje vietoje būtų įrengtas milžiniškas stacionarus trikojis, kuris vakarais ir nakties metu fiksuotų Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvėmis lakstančius kelių chuliganus. Ar nebūtų saugiau sostinės gatvėse? Kaip jums tokia idėja?“ – vilniečių klausė pareigūnai ir prie įrašo pridėjo milžiniško trikojo nuotrauką.

Feisbuko nuotr.

Tokią policijos poziciją suskubo komentuoti internautai. „Pagarba už gerą humoro jausmą“, – brūkštelėjo Vitalijus.

„Malonu, kad suprantate“, – Vitalijui atsakė policijos atstovai.

„Siūlau, kaip galėtų atrodyti“, – internautas Gytis taip pat pademonstravo humoro jausmą ir greta komentaro patalpino nuotrauką.

„Super idėja, tikrai gerai pragalvota“, – nuotrauką komentavo Marius.

„Manau, kad tų trikojų tikrai nereikia, geriausiai suveikia pamatytas pareigūnų automobilis ir visi tada prilėtina. O kai praleki ir pamatai trikojį, tai jau būna po fakto ir leki toliau. Aš už saugumą keliuose, bet ne už pinigavimasi trikojais. Be to, ta bauda nei kiek nedrausmina, ją gali kam nors kitam užrašyt... Nepagautas ne vagis, kaip sakoma. O jei pagavai, įpaišai tam, kas padarė pažeidimą ir tiek. Taigi, trikojais joks čia drausminimas, tik biudžeto kaupimas ir tiek. Bet man jokio skirtumo, aš važiuoju normaliai ir nusispjausiu tris kartus – per dvylika metų esu tik vieną baudą užturėjęs. Taigi, saugiau bus kai patrulių bus daugiau, o ne trikojų“, – poziciją išsakė Andrius.

„Ačiū už nuomonę, tik priminsime, kad baudos už KET keliauja ne į policijos, o į valstybės biudžetą“, – Andriui patikslino policijos atstovai.