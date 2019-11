Paskelbti ir apdovanoti 2019-ųjų Vilniaus svetingiausi

Konkurso metu buvo renkami svetingiausi sostinėje įsikūrę viešbučiai, restoranai, kavinės, barai, gidai, lankytinos vietos, svetingiausi nuosavo būsto Vilniuje nuomotojai („Airbnb“). Interneto svetainės lankytojai savo balsą taip pat galėjo atiduoti už svetingiausią iniciatyvą, kuriančią Vilnių.

„Svečių akimis, mūsų mieste labiausiai džiugina draugiški vietiniai žmonės. Iš dažno besisvečiuojančio galima išgirsti, kad Lietuvos sostinė jį maloniai nustebino. Naujausias Vilniuje viešinčių turistų nuomonės tyrimas patvirtino, kad jie ypač gerai vertina miesto gyventojų pozityvumą, tolerantiškumą bei svetingumą. Pasitenkinimo miestu indeksas pasiekė net 83 proc. Dėkoju – tai jūsų visų nuopelnas ir laimėjimas“, – sako meras R. Šimašius.

Nuo birželio iki rugsėjo vykęs konkursas sulaukė daug dėmesio, aktyvaus įsitraukimo: savo balsus svetingiausiems skyrė net 14 263 miesto svečiai ir vilniečiai.

Susumavus balsavimo rezultatus, išrinkti 8 svetingiausi 2019-aisiais mieste:

• Svetingiausias Vilniaus viešbutis 2019 – „Pacai“

• Svetingiausias Vilniaus restoranas 2019 – „Džiaugsmas“

• Svetingiausi nuosavo būsto Vilniuje nuomininkai 2019 – „Cozy Apt in the Heart of Old Town“

• Svetingiausias Vilniaus baras 2019 – „Apoteka“

• Svetingiausia vieta kavos puodeliui 2019 – „Italala Caffe“

• Svetingiausia Vilniaus lankytina vieta 2019 – MO muziejus

• Svetingiausias Vilniaus gidas 2019 – Petras Staselis

• Svetingiausia iniciatyva, kurianti Vilnių 2019 – „Stiklo kvartalas“

„Mes labai džiaugiamės apdovanojimu, kuris buvo visiškai netikėtas, greičiausiai dėl to, kad dar jaučiamės „neišaugę iš šliaužtinių“ – mums dar nėra dvejų metų. Apdovanojimas parodo, kad tai, ką mes darome – darome teisingai. Norime perteikti dalelę Italijos, dalelę itališko svetingumo ir padėti pas mus pasijusti kaip namie“, – sakė Julija Pangonienė iš svetingiausios vietos šiais metais kavos puodeliui „Italala Caffe“.

Svetingiausias nuosavo būsto Vilniuje nuomotojas Eimutis Kuzmickas, atsiimdamas apdovanojimą, pasakojo: „Per visus 43 metus, kuriuos gyvenau Vilniuje, visada stengiausi, kad Vilnius taptų traukos centru. Esame dėkingi savivaldybei ir jos įmonėms, kurių projektai atvilioja svečių į sostinę. Svarbiausia – remtis pagrindine verslo taisykle: svečias visada teisus, o jeigu neteisus, tai reikia žiūrėti į sakinio pradžią“. E. Kuzmickas prisipažino, kad jam neretai tenka rūpintis svečiais, kad šie nepavėluotų anksti ryte į oro uostą, palydėti iki prekybos centro ir pagelbėti susikalbėti su pardavėjais, o vienai viešniai sunegalavus ir skubiai surasti odontologų pagalbą.

Svetingiausiu Vilniaus gidu tapęs Petras Staselis pasakojo, kad vaikystėje visai nesvajojęs tapti gidu, tačiau juo tapo ir yra laimingas žmogus, kuris dirba mylimą darbą: „Vilnius yra mano gimtasis miestas. Jis kasdien – kaip neišsemiamas šulinys, pateikiantis vis kažką naujo. Visus kviečiu semti iš jo, atrasti Vilnių ir išlaikyti svetingumą“.

Svetingiausia iniciatyva šiemet tapo „Stiklo kvartalas“. Jį kuria visa kvartalo bendruomenė, kurios siela – žinoma Lietuvos dizainerė Julija Janus. Nors ji pati negalėjo atsiimti apdovanojimo, kolegė Birutė Norvaišienė visų vardu svetingai pakvietė pasidžiaugti kalėdiniu Vilniumi ne tik didžiosiose miesto aikštėse, bet užsukti ir į „Stiklo kvartalą“: „Daug kas pasakytų, kad Senamiestis yra lobynas, kad kiekvienas jo kiemas pasakoja įdomiausias istorijas. Mes dirbame tam, kad šias istorijas pirmiausiai papasakotumėm vilniečiams, nes toli gražu ne kiekvienas žino, kas slepiasi Senamiestyje. Kviečiame nepamiršti praeiti ir pro Senamiesčio gatveles, kuriose yra iš tiesų labai daug istorijų“.

Atrenkant konkursui dalyvius, buvo pasirinkta 10 aukščiausius reitingus turinčių kandidatų iš šaltinių: www.google.com, www.tripadvisor.com, Foursquare, www.booking.com. Tačiau balsavę žmonės galėjo įvesti ir savo pasiūlytą kandidatą.

Tradicinis konkursas „Vilniaus svetingumas“ skelbiamas jau 12-us metus. Konkursą organizuoja Vilniaus savivaldybės Užsienio ryšių ir turizmo skyrius. Konkurso idėja pasiteisino – unikalia istorija garsėjantis Vilnius sparčiai auga ir stengiasi atliepti vilniečių ir miesto svečių poreikius. Ir tiesiogiai dirbantieji turizmo sektoriuje – gidai, muziejininkai, viešbučių, restoranų darbuotojai, ir miestiečiai, su kuriais susiduria užsieniečiai – visi formuoja svečių nuomonę apie miestą. Geras išsivežtas įspūdis tampa sėkmingai sklindančia Vilniaus vizitine kortele užsienyje, tai skatina augti ir rekomendacijų čia apsilankyti skaičių.

Svetingiausiems koncertavo Kotryna Stasikėlė, Žygimantas Gudelis ir Marius Šinkūnas.