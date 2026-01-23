Nušvito rekonstruotas Valakampių tiltas: proga pamatyti – tik vieną dieną

„Valakampių tilto remonto užbaigimas – tai ne tik svarbus infrastruktūros projektas, kurį mums pavyko užbaigti per gana trumpą laiką, bet ir aiškus ženklas, kad Vilnius kryptingai investuoja į savo ateitį. Kapitališkai sutvarkytas tiltas yra esminė miesto judėjimo grandis, užtikrinanti saugų, patogų susisiekimą tūkstančiams vilniečių ir pravažiuojančių pro šalį.
Ruošiantis 703-iajam Vilniaus gimtadieniui, Valakampių tiltas apšviestas išskirtine menine projekcija – kaip sostinės augimo, tobulėjimo ir drąsios plėtros šventės akcentas. Kviečiu visus pažvelgti į Vilnių kaip nuolat judantį, besikeičiantį ir savo žmonėms patogų miestą“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Antakalnį ir Žirmūnus sujungiantis Valakampių tiltas per Nerį apšviestas tik vienai dienai. Šviesų projekciją galima pamatyti šiandien (sausio 23 d.) iki vėlaus vakaro.
Valakampių tilto kapitalinis remontas užbaigtas praėjusių metų rudenį – eismas visomis keturiomis eismo juostomis atidarytas po penkerių metų pertraukos. Darbų metu sustiprintos perdangos sijų sienutės, sutvarkyti plyšiai, šalitilčiai, turėklai, apšvietimo atramos, važiuojamoji dalis, taip pat įrengta paviršinio vandens surinkimo sistema.
Vilniaus šviesų festivalis – jau šiandien
Aštuntasis Vilniaus šviesų festivalis prasideda jau šiandien ir vyks visą savaitgalį, renginys nemokamas ir atviras visiems. Minint 703-iąjį sostinės gimtadienį, miesto centre bus galima aplankyti įspūdingą skaičių šviesos instaliacijų – net 25 objektus.
Vilniaus šviesų festivalio maršrutą, instaliacijų žemėlapį, visų objektų aprašymus ir kitą aktualią informaciją galima rasti oficialioje festivalio svetainėje https://lightfestival.lt/ ir mobiliojoje programėlėje („App Store“ https://bit.ly/vlf_app arba „Google Play“ https://bit.ly/vlf_app1).
