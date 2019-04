Naujas puslapis lietuviškoje prekybos centrų istorijoje: atidaryta „Maxima XXXX“

„Šiandien klientams pristatome vieną svarbiausių savo projektų šiemet. Prie to, kad jau pamėgta, viena populiariausių mūsų parduotuvių „atgimtų“, prisidėjo per pusė tūkstančio „Maximos“ ir įmonių grupės kolegų, dešimtys mūsų partnerių ir šimtai jų darbuotojų. Dirbome, kad šiandien duris atvertų ypatinga, vienintelė tokia – „Maxima XXXX“, – sako Kristina Meidė, „Maximos“ generalinė direktorė.

Modernios technologijos

Pirmasis tarp kitų didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų, prekiaujančių maisto prekėmis, šioje parduotuvėje prekybos tinklas pristatė elektroninių etikečių sprendimą, padėsiantį eliminuoti galimus netikslumus keičiant kainas. Per 6500 elektroninių etikečių įdiegtos vaisių ir daržovių, rūkytų gaminių, pieno produkcijos bei alkoholinių gėrimų skyriuose. Ten, kur skirtingų, populiarių prekių pasirinkimas itin didelis.

Čia veikia ir sėkmingai „bandomąjį laikotarpį“ parduotuvėje Mindaugo gatvėje išlaikiusi savarankiško skenavimo paslauga „Scan&Go“. Parduotuvėje įrengta 216 mobilių skenerių bei naujos kartos svarstyklės produktams be brūkšninių kodų pasverti bei kodui atspausdinti.

„Maximoje XXXX“ veiks dar naujesnė šios technologijos versija. Tobulumo jai pridės apsaugos sistema „Sezamas“, automatiškai atpažinsianti klientą, kuris, naudodamasis „Scan&Go“, atliko mokėjimą. Už prekes atsiskaičiusiam pirkėjui „Sezamas“ automatiškai atvers „Scan&Go“ atsiskaitymo terminalo vartus.

Prekybos ir maisto ruošos sprendimai

Ypač daug naujienų laukia mėsos gaminių mėgėjų. Šioje parduotuvėje kepta mėsa bus ruošiama naujoje modernioje panoraminėje grilio krosnyje, kurios naudojama technologija lemia, kad gaminiai kepa kaip ant laužo – apskrunda iš išorės, bet viduje lieka sultingi. Vienu metu tokiame grilyje gali kepti net 72 kg mėsos arba 60 viščiukų. Tokie griliai Baltijos šalyse yra tik trys: parduotuvėje Mindaugo gatvėje Vilniuje, naujai duris atvėrusioje parduotuvėje Rygos „Akropolyje“ bei „Maximoje XXXX“ Vilniuje.

Naujai įrengtoje mėsos brandinimo spintoje čia pat parduotuvėje bus brandinama mėsa. Nuo 4 iki 8 savaičių – tiek laiko prireikia, kad sauso brandinimo būdu ruošiama ji pakeistų vidinę struktūrą, išryškėtų sodrus mėsos aromatas. Brandintą mėsą klientai galės išsirinkti savitarnos skyriuje bei paprašyti, jog labiausiai patikusį gabalėlį atpjautų parduotuvės darbuotojai.

Taip pat naujoje vytintų kumpių spintoje klientų lauks pagal geriausias Ispanijos ir Italijos kulinarines tradicijas paruošti produktai, tokioje spintoje laikomi specialiai pritaikytomis sąlygomis. Be tam tinkamo peilio, vytintą kumpį atpjauti gana sudėtinga, todėl šiame skyriuje įrengta speciali pjaustymo įranga. Klientams tereiks paprašyti norimo kumpio gabalėlio.

Rūkyti gaminiai pirkėjams bus ruošiami mėsos ir žuvies rūkymo krosnyse. Prekybos tinklas skaičiuoja, jog jose per per metus bus išrūkyta apie 12 t 20 rūšių mėsos bei 10 t 30 rūšių žuvies: ungurių, upėtakių, lašišos, kalmarų ir kt. Gaminiai bus rūkomi naudojant juodalksnio malkas.

Ne tik parduotuvė

Parduotuvėje įkurta „mažoji Italija“ – čia pat naujai įrengtoje krosnyje pagal itališką receptūrą, kai vien tešlos brandinimas trunka apie 20-28 val., jau kepamos itališkos picos. O apie tai, kad pica jau paruošta, klientus informuos išmanieji žetonai. Kitaip tariant, kol užsakyta pica keps, klientai galės tęsti apsipirkimą, o sužibęs žetonas praneš, kad užsakymą galima atsiimti.

Naujajame sušių bare japoniški skanėstai bus gaminami tiesiai priešais klientų akis. Tai meistrams pagelbės padaryti speciali įranga, padėsianti ryžius išplauti, atvėsinti, sušius susukti ir supjaustyti. Kaip ir picas, sušius galima užsisakyti telefonu bei atsiimti klientams patogiu laiku.

Asortimento naujovės

Iš viso parduotuvėje klientai galės rinktis iš beveik 60 tūkst. skirtingų prekių asortimento. Tai bene 10 tūkst. skirtingų prekių didesnis pasirinkimas nei parduotuvė talpino iki šiol. Jame net 80 proc. šviežio maisto produktų – lietuviški.

Parduotuvėje sukurtas naujos koncepcijos sveikesnio maisto produktų pasirinkimas. Asortimente vien ekologiškų produktų – 499, veganams tinkamų – 543. Pirkėjų patogumui čia išskirta 10 sveikesnio maisto kategorijų: be druskos, be glitimo, be laktozės, be mielių, be pridėtinio cukraus, su daugiau baltymų, veganams ir vegetarams, ekologiškos, sportuojantiems.

„Pasaulio skonių“ skyriuje pirkėjai ras daugiau nei 200 skirtingų prekių – iš Meksikos, Japonijos, Tailando, Kinijos, Turkijos, Indijos, Gruzijos, Maroko ir kitų šalių. Ypač plati sūrių pasiūla. Siūlomi sūriai iš 18 pasaulio šalių, 202 sūriai iš Lietuvos, o iš viso – 1404 rūšių pieno produktų. Patenkinti bus ir žuvies mėgėjai – į parduotuvės žuvies turgų gėrybės iš Baltijos, Šiaurės ir Viduržemio jūrų atkeliaus du kartus per savaitę.

K. Meidė pasakoja, kad naujojoje parduotuvėje augo ne tik asortimentas, bet ir siūlomų paslaugų pasiūla. „Pagrindinis principas – kad pirkėjams viskas būtų patogiau. Daugelyje skyrių galėsime pasiūlyti žmonėms, kaip palengvinti jų buitį ir apsipirkimą. Pavyzdžiui, žuvų turguje reikia tik išsirinkti žuvį, o visa kita padarys turgaus meistrai – žuvį išvalys, supjaustys ir netgi paruoš filė. Sūrius galėsime sutarkuoti ar supjaustyti. Šviežią mėsą – išpjaustyti ir pjausnį išpurenti, norimą mėsos gabaliuką užvakumuoti ar sumalti. Tokių apsipirkimo palengvinimų paruošėme bene kiekviename skyriuje“, – teigia K. Meidė.

Šalia kasų veiks mini parduotuvė parduotuvėje, skirta išalkusiems ir skubantiems. Joje – čia pat ruošiama gardi kava, pilstomi ledai, siūlomi karšti sumuštiniai, koldūnai, traškančios salotos ir kiti gardumynai, tinkami valgyti iš karto.

Faktai apie „Maximos XXXX“ parduotuvę

Investicijos į minėtos parduotuvės atnaujinimą siekia apie 10 mln. eurų. Beveik 5 mln. eurų prekybos tinklas skyrė parduotuvės erdvių atnaujinimui, 4 mln. eurų – modernios prekybinės įrangos diegimui, dar per milijoną eurų – moderniems informacinių technologijų sprendimams. Prekybinis atnaujintos parduotuvės plotas siekia per 10 tūkst. kv. m. Tai yra 200 kv. m daugiau nei anksčiau.

Parduotuvėje sukurta net 100 naujų darbo vietų, o iš viso dirbs 390 darbuotojų. Dar 85 prekybos tinklo meistrai darbuosis parduotuvėje veiksiančiuose maisto gamybos cechuose, kur išpjaustoma šviežia mėsa, ruošiami kulinarijos, konditerijos ir kepyklos gaminiai.

Vilniaus „Akropolyje“ veiksianti parduotuvė atnaujinta laikantis atsakingo požiūrio į aplinką. Įdiegti tiktai aukščiausių – A++ ir A+++ – energetinių klasių šildymo, vėsinimo ir šilumos atgavimo įranga. Pavyzdžiui, parduotuvė naudoja savo technologinio šaldymo sistemos gaminamą šilumą. Kartu tai leidžia pasigaminti ir visą reikalingą karštą vandenį.

Pirmą kartą parduotuvė prekybos ir pramogų centre duris atvėrė 2002 m. balandžio 26 d.

Vilniaus „Akropolyje“ įgyvendinamo atnaujinimo projekto „Akropolis persirengia“ metu prekybos ir pramogų centras dirbs nė dienai neužverdamas durų.