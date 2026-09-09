LRT Tyrimų skyrius: sostinės valdžia dar pavasarį matė pirmąsias šiukšlių krizės rizikas

Pasak jo, Vilniaus miesto savivaldybė tikėjosi, kad „Energesman“ pernai balandį sudegusią gamyklą atstatys savo lėšomis, ką įsipareigojo padaryti už maždaug 10 mln. eurų.
Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas LRT pripažino, kad sprendimas įpareigoti „Energesman“ atstatyti gamyklą pačiai nepasiteisino, o bendrovės paslaugų buvo galima atsisakyti iš karto.
Be to, gegužę „Energesman“ taip pat laimėjo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) konkursą už 14 mln. eurų gamyklą modernizuoti.
Pasak Tyrimų skyriaus, „Energesman“ prisiėmė atsakomybę atstatyti sudegusius pastatus būtent dėl to, kad laimėjo šį pirkimą. Tačiau pirmieji avansai įmonei pervesti nebuvo, nuogąstaujant, kad už juos bus dengiamos skolos, kurios pradėjo kauptis birželį.
Kaip rašė BNS, VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ dėl gamyklos operavimo, o liepos pabaigoje, po Vilniaus apylinkės teismo sprendimo, ją perėmė.
Centras tuo metu argumentavo, kad sprendimas nutraukti sutartį su „Energesman“ priimtas įvertinus gamyklos įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą.
VAATC vadovas Marius Šveikauskas yra sakęs, kad gamykloje yra susikaupę virš 20 tūkst. tonų atliekų, o patirti nuostoliai gali siekti 18 mln. eurų. Šią sumą VAATC tikisi prisiteisti iš „Energesman“.
Tuo metu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys yra sakęs, kad žala įmonei dėl nutrauktos sutarties gali siekti 20 mln. eurų.
Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos.
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