Laivą „Rytas“ trokšta išbandyti eilės žmonių: pirmieji dvylika reisų pilni keleivių

„Džiugu matyti, kaip naujas vandens maršrutas praturtina vilniečius ir miesto svečius naujais įspūdžiais. Atgimstanti laivyba Neryje sulaukė milžiniško gyventojų susidomėjimo, o istorinio įvykio sėkmę liudija žmonių stovėjimas eilėse ir pilni reisai keleivių, norinčių pamatyti Vilnių kitaip – iš Neries perspektyvos“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

Per savaitgalį bilietų platinimas parodė skaitmeninių sprendimų efektyvumą – net 573 laivo bilietai buvo įsigyti per „m.Ticket“ ir „Trafi“ programėles. Dar 182 bilietus keleiviai įsigijo per JUDU savitarnos kanalus bei platintojus, o 48 vienetus – bekontakčiu būdu laive. Taip pat didelio susidomėjimo sulaukta iš verslo atstovų – jie iki šiol jau įsigijo 634 bilietus.

„Savaitgalio rezultatai patvirtina, kad laivas „Rytas“ ne tik atlieka praktinę susisiekimo funkciją, bet ir tampa išskirtine patirtimi, leidžiančia miestui ir žmonėms susijungti per vandenį. Esame dėkingi už pasitikėjimą ir džiaugiamės galėdami pasiūlyti dar vieną kokybišką judumo sprendimą Vilniuje“, – sakė JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.