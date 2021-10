Kultūros paveldo komisija: negali būti kalbama apie Vilniaus oro uosto pastato griovimą

Ji pabrėžia, jog pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, todėl turi būti saugomas kaip ir bet kuri kita šiame sąraše esanti kultūros vertybė.

„Taip, sovietinio laikotarpio palikimas priskirtinas prie nepatogaus paveldo. Visgi reikėtų kalbėti ne apie laikotarpį, kada objektas sukurtas. Reikia vertinti – architektūra gera, ar ne, kiti elementai vertingi, ar ne. Tai yra esmė. Šiai dienai Vilniaus oro uostas yra pripažįstamas kaip objektas, turintis tų paveldosauginių verčių“, – pranešė komisija.

Anot jos, paveldo apsaugą apibrėžiantys įstatymai nurodo išsaugoti Kultūros paveldo registre esančias vertybes, todėl bet kokia kitokia vieša komunikacija diskredituoja paveldosaugos ir valstybės veiklą.

Komisijos teigimu, kultūros vertybių išsaugojimo klausimas yra lygiavertis nepriklausomai nuo to, kokio tipo, istorinio sukūrimo laikotarpio vertybės yra įrašytos į Kultūros vertybių registrą, ir kuriai visuomenės daliai jos yra priimtinos arba ne.

Be to, komisija pabrėžė, jog klausimas dėl to, ar reikia tokį objektą apsaugoti, gali būti svarstomas tik atsižvelgiant į jo kultūrinę vertę.

„Norime atkreipti dėmesį, kad dėl kitų į Kultūros vertybių registrą įrašytų sovietinio laikotarpio pastatų – Vilniaus geležinkelio stoties ar Vilniaus dramos teatro – rekonstravimo išsaugant pastatų vertingąsias savybes diskusijų nekilo. Yra sakoma, jog šie pastatai saugomi, nes iliustruoja geležinkelio plėtros ir teatro bei modernios architektūros šalyje istoriją. Tuo tarpu Vilniaus oro uostas iliustruoja daugiasluoksnę areonautikos, Vilniuje vystytos nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų, istoriją“, – teigė komisija.

Anot jos, svarstant tolesnę oro uosto plėtrą, svarbu atkreipti dėmesį, kad lėktuvų kilimo bei tūpimo trasa yra virš „Unesco“ Pasaulio paveldo sąraše esančio Vilniaus istorinio centro. Paveldo komisija pasisako už Lietuvos teritorijos bendrajame plane tarp Vilniaus ir Kauno siūlomą naują oro uostą.

„Vilniaus oro uosto bei kitų šio laikotarpio pastatų nevienareikšmis vertinimas neišvengiamai verčia pradėti atranką ir diskusiją, kurie iš jų mums yra aktualūs ir vertingi šiandien. Raginsime Kultūros ministeriją bei Kultūros paveldo departamentą sudaryti baigtinį šio laikotarpio objektų sąrašą, kuris būtų aiškus, motyvuotas bei suprantamas visuomenei“, – teigė komisija.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis yra sakęs, kad beveik prieš septynis dešimtmečius pastatytas Vilniaus oro uosto atvykimo terminalas neatitinka šiandienos poreikių, todėl turėtų būti griaunamas ir statomas naujas. Anot jo, pastato atnaujinimas būtų dukart brangesnis nei naujo statyba.