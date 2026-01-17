Krašto apsaugos savanorių pajėgos mini 35-ąsias įkūrimo metines

Ta proga Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų vyks tradicinė iškilminga karių rikiuotė, vėliau – minėjimas Seimo Kovo 11-osios Akto salėje.
KASP įkūrimo metinės minimos nuo 1991 metų sausio 17 dienos, kai Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas priėmė įstatymą dėl Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įkūrimo.
Šis įstatymas įteisino jau veikusias savanorių formuotes, sudarė prielaidas paskirti vadovybę ir formuoti dalinius.
1998 metais SKAT pervadinta į KASP.
Šiuo metu pajėgose tarnauja apie 5 tūkst. karių savanorių – pagal kario savanorio sutartį savanoriškai įsipareigojusių karo prievolininkų, atliekančių nenuolatinę karo tarnybą.
