Konservatorių kandidatas į Vilniaus merus V. Benkunskas: tikiuosi pergalės

Per šiuos rinkimus konservatoriai turi realų šansą Vilniuje laimėti ir mero postą, ir sudaryti didžiausią frakciją savivaldybės taryboje, mano šios partijos kandidatas į sostinės merus Valdas Benkunskas.

„Matyt, šiuose rinkimuose turime realų šansą laimėti mero rinkimus ir turėti skaitlingiausią frakciją“, – BNS sakė politikas.

Jis Vilniaus miesto savivaldybės pastate ketvirtadienį balsavo iš anksto drauge su premjere Ingrida Šimonyte.

V. Benkunskas tvirtino, kad Vilnius yra „svarbus miestas, dešiniųjų miestas, Tėvynės sąjungos miestas, tad lūkesčiai yra dideli“.

„Tikiuosi pergalės“, – sakė jis.

Dabar sostinės vicemero pareigas einantis politikas teigė manantis, kad tikrai pateks į antrąjį turą tiesioginiuose mero rinkimuose, o taryboje Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) turės didesnę frakciją nei 2019 metais. Tuomet partija iškovojo devynis mandatus iš 51.

Jis įsitikinęs, kad po rinkimų būtent konservatoriai formuos valdančiąją daugumą.

Apie galimus koalicijos partnerius V. Benkunskas ketvirtadienį nebuvo linkęs kalbėti konkrečiau.

„Neturime jokių išankstinių preferencijų, ką rinktis, ko nesirinkti. Žiūrėsime, ką iš tikrųjų vilniečiai išsirinks“, – BNS sakė jis.

TS-LKD atstovas sakė, kad rugsėjį prasidėjus rinkimų kampanijai, jo pagrindinis trūkumas buvo per mažas žinomumas. Dabar, anot jo, jis tapo labiau žinomas ir pasivijo nacionalinius politikus – prie to prisidėjo ir jo rinkimų šūkis „Meras be cirkų“.

„Mano akivaizdus trūkumas buvo mažesnis žinomumas, palyginti su nacionalinės politikos kandidatais. Dabar apklausos rodo, kad mano žinomumas yra susilyginęs su kai kuriais Seimo nariais. Turėjau tikrai darbingą ir aktyvią politinę kampaniją“, – sakė konservatorius.

„Rinkimų šūkis atliko pirminę misiją – atkreipė dėmesį. O paskui jau aiškini, kad Vilniui reikia mero, kuris būtų orientuotas ne į kamerą ar fotoaparato blykstes, objektyvus, o į tuos darbus, kurie reikalingi miestui šiandien“, – tvirtino V. Benkunskas.

Sociologinių apklausų duomenimis, V. Benkunskas su buvusiu sostinės meru Artūru Zuoku ir Seimo nariu Mykolu Majausko įvardijami kaip šių savivaldos rinkimų favoritai.

Tiesioginiuose mero rinkimuose sostinėje kandidatuoja 16 politikų.