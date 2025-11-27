„Grinda“ išvalė intensyviausius Vilniaus kelius: kokie tolimesni planai?

„Grindos” technika naktį išvalė likusią šlapio sniego masę bei atliko prevencinį barstymą ir važiuoja dirbti į mažesnes, labiau nutolusias gatves“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienio rytą paskelbė įmonė.
Rytas Vilniuje – be kritulių, oro ir gatvės dangų temperatūra teigiama. Oro temperatūra svyruoja apie 1 laipsnį šilumos, gatvių dangų temperatūra – nuo 0,8 iki 2,2 laipsnio.
Po pietų temperatūra gali kristi, galima šlapdriba arba lijundra.
„Toliau stebime padėtį ir reaguosime pagal susidariusias aplinkybes“, – teigia „Grinda“.
Sinoptikai skelbia, kad trečiadienio pavakarę dalyje pietinių rajonų sniego dangos storis siekė iki 7–13 cm.
„Krituliai iš Lietuvos visiškai pasitrauks tik ketvirtadienį vakare. Likusią savaitės dalį kritulių sulauksime tik vietomis“, – sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Per trečiadienio naktį ir dieną (iki 17 valandos) daugiausia kritulių iškrito Kalvarijoje – 17,5 mm; Druskininkuose ir Varėnoje – 15,3 mm; Marijampolėje – 14,5 mm; Birštone – 11,7 mm; Alytuje ir Lazdijuose – 11,3 mm; Šalčininkuose – 9,6 mm; Trakuose – 9,1 mm; Vilniuje – 8,7 mm.
Naujausi komentarai