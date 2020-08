Grandiozinei jungties tarp Trakų ir Vilniaus rekonstrukcijai – žalia šviesa

„Išvažiavimas iš Vilniaus Trakų kryptimi yra strategiškai svarbus miesto susisiekimui taškas – tai treti pagal svarbumą miesto vartai. Įvertinus šios dalies eismo sudėtingumą, transporto srautus ir jungties apkrovimą, būtini infrastruktūriniai pakeitimai, kurie užtikrintų sklandesnį, greitesnį ir saugesnį susisiekimą. Vilniaus tarybos pritarimas šiam projektui – ne tik didžiulio pokyčio susisiekimo tinkle pradžia, bet kartu ir nuosekli sostinės darnaus judumo principų įgyvendinimo tąsa atsižvelgiant į pėsčiųjų ir dviratininkų poreikius ir saugumą. Pirmieji rekonstrukcijos rezultatai čia pasijaus po 5–7 metų“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Įgyvendinus projektą, bus rekonstruota valstybinio kelio A16 (arba Galvės gatvės) 5,5 km ilgio atkarpa. Ji bus išplatinta iki keturių eismo juostų su skiriamąja juosta ir magistraliniu pėsčiųjų bei dviračių taku, o tai leis tolygiau paskirstyti transporto srautus gatvių ir kelių tinkle ir taip sumažinti bendrą transporto ridą ir aplinkos taršą. Taip pat pagerės susisiekimas viešuoju transportu, bus įrengti nauji dviračių ir pėsčiųjų takai, o tai užtikrins saugią ir darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą bei Vilniaus bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą.

„Didžiausios spūstys Galvės gatvėje šiandien formuojasi artėjant link kelio išsišakojimo į Druskininkus ir Trakus, kur pirmiausia ir planuojama rekonstrukcija. Kitas etapas bus šio kelio tąsos iki pat Trakų rekonstrukcija, – sakė vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis. – Patvirtinus specialųjį planą bus rengiamas techninis projektas ir planuojami darbai, už kurių finansavimą atsakinga Lietuvos automobilių kelių direkcija.“

5,5 km ilgio valstybinio kelio A16 atkarpa Vilniaus miesto teritorijoje yra viena iš labiausiai apkrautų ir pati sudėtingiausia. Joje yra dvi skirtingo lygio sankryžos, keturios nereguliuojamos sankryžos, vienas tiltas per Vokę, trys transporto viadukai ir vienas geležinkelio viadukas. Galvės gatvė šioje Vilniaus miesto zonoje yra viena iš struktūrinių gatvių, kuriomis užmiesčio kelių trasos susilieja su miesto magistralinėmis gatvėmis. Be to, tai vieni iš trijų svarbiausių miesto vartų – Galvės gatvė, Savanorių prospektas ir Kirtimų gatvė (miesto pietinis aplinkkelis) yra pagrindinės gatvės šioje pietvakarinėje miesto dalyje, kurioje, be atskirų gyvenviečių, yra pagrindinės miesto pramonės ir logistikos įmonės, formuojančios nemažus krovininių automobilių srautus. Transporto eismą stabdo pastovi eismo juostų skaičiaus kaita Galvės gatvės trasoje, o tai atsiliepia susisiekimo greičiui, eismo saugumui ir bendram jos pralaidumui.

Visoje planuojamoje Galvės gatvės atkarpoje praeina ir miesto viešojo transporto maršrutai, kurie atsišakoja į skersines gatves, bet dėl nerišlaus gatvių tinklo maršrutų organizavimas šiandien yra apsunkintas, važiuojama kilpomis ir pan. Šiandien čia trūksta ir dviračių takų, jie – epizodiniai. Magistralinė dviračių trasa numatoma palei A16 kelio trasą.

Rengiant valstybinio kelio A16 (arba Galvės gatvės) rekonstrukcijos specialųjį planą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose, atsižvelgta ne tik į esamą urbanistinę situaciją, bet ir į rengiamo Vilniaus miesto Bendrojo plano keitimo sprendinius. Atsižvelgiant į numatomą šios teritorijos urbanistinę plėtrą, buvo būtina atskirti šį valstybinį kelią nuo galimos urbanizacijos poveikio, formuojant dubliuojančias jungtis ir didesnio pralaidumo dviejų lygių sankryžas.