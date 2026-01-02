Dėl Lietuvą užklupusios pūgos vėluoja skrydžiai oro uoste

Kaip skelbia „Delfi“, šiuo metu lėktuvas iš Frankfurto į Vilniaus oro uostą (VNO) atskristi vėluoja daugiau nei 12 valandų – „Lufthansa“ orlaivis turėjo leistis sausio 1 d. 23.55 val., tačiau nusileidimo laiką teko tikslinti ir jis turėtų atvykti sausio 2 d. 12.20 val.
Be to, atitinkamai vėluos ir sausio 2 d. suplanuotas to paties lėktuvo skrydis iš Vilniaus atgal į Frankfurtą – jis vietoje suplanuoto išvykimo 6.10 val. turėtų išskristi 13.20 val.
VNO atvykimų ir išvykimų tvarkaraštyje pastebima ir daugiau nuo kelių minučių iki pusvalandžio trukmės vėlavimų.
„Oro uosto komandos dirba sustiprintu režimu, siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir kuo sklandesnį operacijų vykdymą. Kol tęsis nepalankios meteorologinės sąlygos, poveikis skrydžių tvarkaraščiams gali būti jaučiamas“, – Eltai pateiktame komentare rašo A. Šaltenytė.
Naujausią informaciją apie skrydžius keleiviams reikėtų sekti VNO interneto svetainėje, o dėl individualios informacijos, LTOU rekomenduoja tiesiogiai kreiptis į savo oro bendroves.
